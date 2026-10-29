雲林縣府攜手亞洲大學簽署MOU 數位地圖掌握少子化風險

雲林縣政府與亞洲大學今天簽署MOU，共推雲林縣少子化脆弱度數位地圖決策平台，結合數據分析、地理資訊及田野調查，掌握偏鄉學校面臨的少子化風險，作為教育資源配置及學校轉型的參考。

合作備忘錄（MOU）簽署儀式在縣府會議中心舉行，由副縣長陳璧君與亞洲大學副校長柯慧貞代表簽署，國科會「大學與地方政府合作社會創新與跨域治理計畫」代表、台灣大學地理系特聘教授簡旭伸見證。

陳璧君表示，少子化影響偏鄉學校經營、教育資源配置及地方發展，縣府將透過數位地圖分析各校風險與需求，整合學生數、出生率、師資配置及學區等資料，訪談校長及教職人員，結合數據與第一線觀察，了解學校實際處境，作為研擬學校轉型或整併方案的依據。

陳璧君指出，研究數據及田野訪談成果未來將整合至雲林縣地理資訊整合平台、縣府知識管理平台及社區AI知識系統，串聯教育、人口、社福、交通、醫療及社區發展等資訊，支援政策研擬與資源配置。她感謝國科會及亞洲大學、台灣大學等學術團隊投入研究，期盼透過跨域合作，為偏鄉少子化及學校轉型找出可行方案，提供其他縣市參考。

柯慧貞說，亞洲大學將結合師生研究能量，運用脆弱度評估平台協助縣府掌握問題、配置資源，並協助學校釐清因應少子化的方向。未來也期待持續與縣府合作，發揮大學智庫功能，以研究成果回應地方需求。

簡旭伸強調，計畫秉持「小校不能倒，偏鄉才會好，台灣會更均衡」的理念，期盼透過數據分析與田野調查，探索兼顧教育發展及區域均衡的可行途徑。