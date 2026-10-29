東海大學71週年校慶迎新館 楊瑞祥綜合活動大樓斥資7.5億元打造

東海大學今天舉行創校71週年校慶運動會，全場亮點是即將啟用的楊瑞祥綜合活動大樓，耗資7.5億元，包含200公尺室內跑道、多功能球場等設施。校長張國恩表示，新館將結合體育教學、校隊訓練與運動研究，打造完善的運動環境，支持學生提升競技實力。

新館規畫地下一層、地上三層，總樓地板面積逾9900平方公尺，約3000坪，設有200公尺室內跑道、多功能籃排球場、健身中心、瑜珈韻律教室、技擊教室及運動科學研究室，滿足日常運動、體育教學與競賽訓練需求，預計10月31日校慶當天舉行揭牌典禮。

總務長柯耀宗表示，工程4年前動工，受到物價上漲、建材成本增加及缺工等因素影響，經費從最初預估的4億多元增到7.5億元；大樓依照綠建築與智慧建築規範設計，2025年11月完成新舊體育館連通工程，整合兩代場館機能。

柯耀宗指出，本案最大單筆捐款來自第2屆化工系校友楊瑞祥及其子女，合計捐助300萬美元、約新台幣近億元；楊投身自行車產業有成，與家人共同回饋母校，支持改善師生運動環境。學校特以其姓名為大樓命名，感念家族對校園建設的貢獻。

東海大學補充，東海校友總會發起「螞蟻雄兵築巢計畫」，透過認捐芳名磚及空間冠名，凝聚超過200名校友與團體參與，涵蓋跨屆次班級、海內外校友會、校內代表隊及企業，共募集近2000萬元，成為大樓興建的重要支持力量。

柯耀宗表示，工程得以持續推進，也有賴各界校友支持，以及前總務長、現任台南應用科技大學校長許和捷的協助；新館與既有體育館相互連通，將擴大教學、訓練及大型活動的使用效益，讓校園運動空間發揮更大功能。

張國恩表示，運動有助學生培養團隊合作、毅力與面對挑戰的能力。未來新館除提供師生日常運動及校隊訓練，也將開放校友返校交流、舉辦校友盃賽事，並爭取承辦全國性運動競賽，讓校友的支持轉化為實質教育資源，持續豐富校園生活。