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双美生技林齊國捐百萬獎學金挺中山醫大 助學生考照與AI研究

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
双美生技事長暨學習長林齊國與符玉鸞伉儷(前排右四、右三)昨出席所捐贈的獎學金頒獎典禮，並與獲獎學生合影。圖／中山醫學大學提供
双美生技事長暨學習長林齊國與符玉鸞伉儷(前排右四、右三)昨出席所捐贈的獎學金頒獎典禮，並與獲獎學生合影。圖／中山醫學大學提供

中山醫學大學昨日舉辦「115學年度醫學院双美人才永續培育獎學金頒獎典禮」。這項獎學金由双美生物科技股份有限公司董事長暨學習長林齊國與符玉鸞女士捐贈100萬元設立，三年來累計資助22名醫學院學生，協助其參與國際交流、投入醫療AI研究、臨床實習及考照準備。

林齊國出生於香港、成長於寮國，後以僑生身分來台求學。他說，自己未曾領過獎學金，了解離鄉求學與家庭資源有限的壓力，因與同為僑生的醫學院前院長葉兆斌結緣，開始提供資助。他認為「行善要即時」，如今能幫助學生減輕負擔、專心學習，是有意義的事。

校長林俊哲感謝双美連續三年支持學生，也勉勵同學理解林齊國白手起家、事業有成後回饋社會的心意。他指出，教學現場仍有需求未被現有補助涵蓋的學生，學校將整合校、院、系資源，主動提供協助。

醫學院院長楊宜瑱表示，從林齊國夫婦的人生經歷中，感受到「捨得」的智慧，也看見兩人將努力累積的成果用來扶持後輩的心意。她認為，獎學金不只是實質資助，更是肯定與期許，希望同學發揮所長，讓善的循環延續。

歷屆獲獎學生也透過影片與文字致謝，醫學社會暨社會工作學系校友洪楓亞透過獎學金減輕生活負擔，專心備考，考取社工師國考全國榜首；心理系校友黃柔熏遠赴捷克發表學術論文，並順利考取臨床心理學碩士班深造。曾赴波蘭交流的醫學系校友白鴻亮，目前則在中山醫大附設醫院接受畢業後一般醫學訓練（PGY）。

補助也支應研究與實習所需，醫學系學生林宗翰將獎學金用於醫療大數據與大型語言模型研究所需的運算資源，護理學系學生吳彥伯則用來購置聽診器與醫療耗材，支應臨床實習需求。

中山醫大舉辦双美人才永續培育獎學金頒獎典禮，左起醫學院院長楊宜瑱、双美<a href='/search/tagging/2/生技' rel='生技' data-rel='/2/122891' class='tag'><strong>生技</strong></a>董事長暨學習長林齊國及符玉鸞女士。圖／中山醫學大學提供
中山醫大舉辦双美人才永續培育獎學金頒獎典禮，左起醫學院院長楊宜瑱、双美生技董事長暨學習長林齊國及符玉鸞女士。圖／中山醫學大學提供

獎學金 學生 生技

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