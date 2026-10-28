一本《小王子》成就36年創業路 東海傑出校友黃騰輝返校分享跨界人生

從一本《小王子》成就36年創業路！東海大學第15屆傑出校友、古典玫瑰園創辦人黃騰輝，將於11月12日重返母校演講，分享從創業經營到藝術創作的跨界人生。更將於71周年校慶之際，親手繪製玫瑰園素描、為母校設計全新的「玫瑰杯」，以公益義賣延續對教育的支持。

東海大學將於11月12日在良鑑廳舉辦傑出校友生涯演講，邀請國際貿易學系校友黃騰輝，以「我與小王子，和東海玫瑰園的旅程」為題，分享對台灣、玫瑰、藝術創作與品牌經營的熱愛、以及四十多年來的生命故事。

鮮少至校園演講的黃騰輝表示，《小王子》的書影響了自己一生，從早年參與理想國建設，到品牌經營與藝術創作，都是這次希望與學弟妹分享的人生經驗。

黃騰輝與《小王子》的緣分，始於東海求學時期。1979年，他從花蓮來到台中讀書，19歲時初次接觸法國作家聖修伯里的經典作品《小王子》，書中關於愛與責任的故事，成為影響他日後創業與藝術創作的重要啟發，也讓玫瑰成為他日後事業與藝術創作中不可或缺的元素。

雖然主修國際貿易，黃騰輝卻因與建築系學長結緣，日後共同參與被視為台灣社區營造始祖的「理想國」建設，進而走向創業之路。

今年適逢古典玫瑰園創立36周年，這個從台灣起家的英式下午茶品牌，過去曾在倫敦成立分公司，並陸續拓展至上海、首爾、紐約、日本及澳洲等海外市場。

從創立品牌到跨足國際市場，黃騰輝將以自身經驗，分享如何將對藝術與玫瑰的熱愛轉化為事業，在「美學創作的感性」與「商業現實的理性」中權衡，走出自己的道路。

值得一提的是，這份延續數十年的玫瑰情緣，也在2025年回到東海校園。黃騰輝全額捐贈打造「小王子玫瑰園」，以兩萬多株玫瑰構成兩朵巨大玫瑰造型，從最初的土壤培育、園區設計規劃到玫瑰種植，皆親自監製。

從決定打造玫瑰園起，黃騰輝幾乎天天到母校關心養土進度、玫瑰種植生長的狀況，歷時一年的投入，才讓玫瑰園順利落成。這座花園不僅是黃騰輝獻給東海的禮物，也將他年輕時受到《小王子》啟發的感動，化為校園裡真實的夢想地標。

玫瑰園落成後，黃騰輝仍經常回到東海校園，並親手以素描描繪玫瑰園，在東海71周年校慶之際，將手繪圖印製打造全新「玫瑰杯」，計畫透過公益義賣延續對東海的支持。

東海大學傑出校友、古典玫瑰園創辦人黃騰輝，將於11月12日重返母校演講。東海大學／提供