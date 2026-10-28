嶺東科大62周年校慶 盧秀燕錄製影片祝賀

嶺東科技大學今日歡慶62周年校慶，透過慶祝大會、傑出校友及資深教職員表揚、校史展覽、運動會、園遊會及原住民族文化周等系列活動，展現科技、人文、時尚、國際四大發展主軸。台中市長盧秀燕特別錄製影片祝賀，肯定嶺東科大長期與市府攜手，從人才培育、托育到社區教育、文化推廣，是城市發展的重要夥伴。

校慶大會中，學校除向長年奉獻教育的資深教職員表達敬意，也頒發傑出校友獎項，表彰校友在各專業領域的卓越成就，彰顯嶺東62年來深厚的人才培育底蘊。

中市教育局副局長賴緣如到場祝賀表示，市府與嶺東科大合作涵蓋南屯建功托嬰中心、豐樂非營利幼兒園，以及跨校式人才培育專班，南湖社區大學更連續三年獲校務評鑑「特優」，從幼兒托育、青年培力到社區樂齡，展現大學社會責任與全齡學習成果。

賴緣如也提到，因應AI趨勢，嶺東科大115學年度新設人工智慧應用科技系，聚焦生成式AI與智慧應用開發，116學年度國際企業系更名為國際智慧商務系，強化AI應用、數據分析與國際經貿實務，串聯產業與人才培育，提升台中教育競爭力。

嶺東科大校長陳仁龍表示，62年來嶺東科大始終與台中並肩前行，將持續發揮技職優勢，鏈結中部科技走廊產業能量，培育兼具專業、創新與國際視野的人才；未來將以科技創新、人文關懷、設計美學與國際視野為核心，深化市府及產業合作，培育更多跨域人才，為台中注入青春與創新動能。