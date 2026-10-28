教授遭控刁難學業碩班生不幸亡 台北科大認定霸凌不成立

國立台北科技大學今年五月間一名碩士生於校內發生憾事，友人於社群平台稱教授疑似長期刁難。該名遭指控的賴姓教授今天發表聲明指出，根據北科大調查報告認定，該案霸凌不成立，目前各項教學、研究、學生指導工作均以恢復正常運作。

該名碩士生於校內發生憾事後，其友人曾透過社群平台表示，該生生前疑似遭指導教授刁難，論文題目一連改了四次、曾遭踢出研究團隊。北科大隨即啟動調查，並表示調查期間將暫停賴師教學、指導等工作；涉及學生畢業、口試或其他急迫且必要事項，將由系所主管共同參與、依程序全權協同處理。

賴姓教授今天表示，針對5月19日所發生的不幸事件，對相關學生及家屬表達誠摯關懷與不捨。經學校依法完成調查，並經校園霸凌防制委員會審議通過調查報告，認定本案不成立校園霸凌事件，尊重並接受調查結果。

賴師也說，投入教育工作近40年來，始終秉持「莫道是他人子弟，當看若自己兒孫」的教育理念，致力於教學、研究及學生培育工作。目前各項教學、研究及學生指導工作均已恢復正常進行。未來仍將堅守教育初衷，持續投入教學、研究及學生輔導工作。

賴師表示，對於事件期間眾多學生、校友、同仁及產業界所給予的關心、鼓勵與支持，謹致上最誠摯的謝意。也懇請各界以正式調查結果及客觀事實作為判斷依據，避免散布、轉傳或引用未經查證資訊，以維護相關人員之名譽、權益及人格尊嚴。

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