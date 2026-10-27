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台英大學聯盟年會登場 聚焦淨零綠能與雙語教育

中央社／ 台北27日電
第3屆台英大學聯盟年會27日在台灣師範大學登場，共有台灣、英國8所機構、77名學者參與。（台師大提供）
第3屆台英大學聯盟年會27日在台灣師範大學登場，共有台灣、英國8所機構、77名學者參與。（台師大提供）

第三屆台英大學聯盟年會今天在台灣師範大學登場，共有台灣、英國8所機構、77名學者參與，聚焦「淨零綠能」與「雙語教育」兩大全球前瞻議題。

台師大發布新聞稿，今天在台北舉辦的第三屆台英大學聯盟年會，邀集台、英兩國8所頂尖高等學府研究團隊代表與會，英國文化協會台北辦事處處長米納（Susan Milner）、教育部國際及兩岸教育司長李毓娟一同見證。

台師大校長宋曜廷表示，台灣政府推動2050 淨零排放，台、英聯合研究團隊正積極於再生能源技術、循環經濟以及碳治理等範疇合作。

在雙語教育與英語授課（EMI）層面，宋曜廷指出，學者們則致力於促進教學法革新、建立課堂觀察實踐架構並提升教師教學自主權。

今年年會議程特別規劃「青年學者」專屬研討時段，宋曜廷期望建立跨世代的長期導師培育機制，深耕永續學術傳承。

台英大學聯盟（TUKUC）8所學校包括台灣師範大學、台灣大學、清華大學、中山大學，以及英國愛丁堡大學、新堡大學、利物浦大學、西蘇格蘭大學。

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