台英大學聯盟年會登場 聚焦淨零綠能與雙語教育

大學選系究竟該看興趣，還是以未來薪水為優先？近年科技業發展蓬勃，電機系成為不少學生與家長眼中的熱門選擇，甚至有人認為，不讀電機系就難有好出路。近日一名媽媽在網路發文，透露女兒因為害怕數學，當初選擇就讀自己喜歡的藥學系，但眼看電機系備受推崇，又擔心藥學系未來發展不如預期，讓她萌生勸女兒重考電機系的念頭。

2026-10-27 12:53