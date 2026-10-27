快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

家鄉味和台灣漢餅結合 喜豐香1985攜手弘光科大推動「風味共釀」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
參賽學生說明作品特色。圖／弘光科大提供
參賽學生說明作品特色。圖／弘光科大提供

喜豐香1985攜手弘光科技大學食品科技系，舉辦「台灣漢餅風格；風味共釀」校內競賽，以「亞洲風味 × 台灣漢餅」為命題，邀請本國學生與外籍學生共同組隊，從家庭餐桌、家鄉食材與節慶飲食出發，透過共同試作，探索傳統漢餅與當代多元生活的連結。

喜豐香1985推動「風味共釀」，隨著不同文化背景的人們在台灣生活、工作、成家，各自熟悉的香氣與滋味，也逐漸融入台灣日常。品牌希望透過漢餅這項承載祝福與人情的傳統工藝，讓不同的飲食記憶有機會相遇，並共同形成新的風味。

喜豐香自1985年從台中沙鹿出發，40多年來，以漢餅陪伴地方家庭的婚嫁、節慶與人情往來。延續「讓源於生活的漢餅文化回到生活」的品牌初衷，第二代品牌喜豐香1985持續透過風味研發、美感餅席與文化策展，思考傳統漢餅如何回應當代生活，以及如何在保有工藝精神的同時，發展更貼近不同世代與生活背景的表達方式。

這次競賽不以單純添加異國食材為目標，而是從「共同創作」出發。參賽學生須分享彼此熟悉的食材、家庭料理與節慶飲食經驗，再透過討論與反覆試作，將文化記憶轉化為具體的漢餅作品。從香氣、甜度、口感到製程，每一次調整，都是對彼此飲食文化的理解，也是傳統工藝與不同生活經驗相互對話的過程。

喜豐香1985認為，文化交流不應只是將不同風味並列，而是讓參與者真正投入彼此的理解與創作。帶來家鄉飲食經驗的學生，也能在交流過程中重新認識食材與風味。也因每個人不同的成長背景，都能成為理解多元飲食文化的起點。

透過與弘光科技大學食品科技系的產學合作，喜豐香1985也希望讓學生將食品研發、製程實作與文化理解結合，進一步思考一款食品如何從創意走向可實踐的作品，競賽所累積的配方、創作論述與影像紀錄，也將作為後續風味檔案、文化交流及產品研發的參考，延續產學合作的可能性。

喜豐香1985攜手弘光科技大學食品科技系，舉辦「台灣漢餅風格；風味共釀」競賽。圖／弘光<a href='/search/tagging/2/科大' rel='科大' data-rel='/2/127186' class='tag'><strong>科大</strong></a>提供
喜豐香1985攜手弘光科技大學食品科技系，舉辦「台灣漢餅風格；風味共釀」競賽。圖／弘光科大提供

參加「台灣漢餅風格；風味共釀」校內競賽學生認真製作作品。圖／弘光科大提供
參加「台灣漢餅風格；風味共釀」校內競賽學生認真製作作品。圖／弘光科大提供

台灣漢餅風格；風味共釀」競賽頒獎給參賽學生。圖／弘光科大提供
台灣漢餅風格；風味共釀」競賽頒獎給參賽學生。圖／弘光科大提供

弘光科大 科大 弘光科技大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

糖廠倉庫活化 北港1911好庫文化產業園啟用

智慧經營／南僑董座陳正文 慢火燉煮成功的滋味

相關新聞

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

屏東縣一所國小傳出校安爭議。全國教育產業總工會指出，該校一名湯姓資源班教師遭指控自開學以來未依規定進班授課，並有攜帶水果刀入校、爬窗進入教室，甚至未經通報帶離特教生等行為。全教產質疑，該校校長處置極度消極，在第一線教師報警求助時，竟於事後表達「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」，呼籲縣政府教育處介入調查。

116升大學繁星、申請參採科目公告 逾700系採計3科最多

大學甄選會今天公告明年116升大學，「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。最大升學管道申請入學，學系以參採3科最多，計777個系；其次為參採2科、639個系。

科學人／融合人文與科技…「時間邏輯之父」伯努利

伯努利（Amir Pnueli,1941~2009）於1996年獲頒圖靈獎，表彰他把時間邏輯（temporal logic）引入計算機科學的開創性成果，以及對程式和系統驗證有傑出貢獻。今日半導體的晶圓製造商都採用時間邏輯軟體來驗證幾百萬個電晶體是否按照設計進行計算，程式設計師使用時間邏輯來大幅減少軟體中的錯誤。伯努利把哲學家對時間、邏輯和自由意志的探索，轉化為驗證計算機可靠性的關鍵技術，這是人文及科技融合的最佳範例。 伯努利出生於以色列納哈拉爾。他在人文學科和數學方面都表現優異，而他決定專注於數學，於1962年畢業於以色列理工學院。 1974年伯努利在特拉維夫大學創立了計算機科學系，擔任系主任，直到1980年。在那段時期，他深入研究邏輯和演繹方法。在訪問美國賓州大學的期間，他讀到紐西蘭哲學家普賴爾（Arthur Prior）的著作。普賴爾指出，人說話的真正意思會隨著時空環境變化。計算機的操作必須以大致相同的方式，適應同一環境在不同時間點的狀況。如果硬碟正忙於為另一個程式讀取數據，則必須等待把數據寫入硬碟的命令。伯努利意識到，這種邏輯實際上非常適合計算機科學。換言之，可以把普賴爾的人

幼園師生比／2歲班老師非千手觀音 降為1比4仍藏隱憂

政府持續增設幼兒園兩歲專班，讓家長多了托育選擇，但照顧人力能否跟上、照顧品質是否優質也成為外界關切的問題。一名兩歲班老師形容，每天光是換尿布、處理幼兒大小便，以及處理幼兒打翻餐點、弄濕的衣褲，就忙得不可開交。家長與教團呼籲，政府不能只衝班級數，應檢討現行一名教保服務人員照顧八名幼兒的比例，朝1：5甚至1比4邁進，讓每個幼兒可以得到更好的照顧。

公費師培生解約人數增 加重罰則恐更難搶才

台師大、彰師大今年首推理工領域碩士公費專班，共開出六十個名額，盼緩解師資荒。不過，近年償還公費人數攀升，教育部又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的一點五倍。教團質疑，教師待遇不如業界，如今再提高罰則，真的能吸引人才？

理科師培公費專班選才惹議 有教師證反遭拒

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。教育部表示，這個專班是想透過公費培育另闢師資來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。