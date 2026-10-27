家鄉味和台灣漢餅結合 喜豐香1985攜手弘光科大推動「風味共釀」

喜豐香1985攜手弘光科技大學食品科技系，舉辦「台灣漢餅風格；風味共釀」校內競賽，以「亞洲風味 × 台灣漢餅」為命題，邀請本國學生與外籍學生共同組隊，從家庭餐桌、家鄉食材與節慶飲食出發，透過共同試作，探索傳統漢餅與當代多元生活的連結。

喜豐香1985推動「風味共釀」，隨著不同文化背景的人們在台灣生活、工作、成家，各自熟悉的香氣與滋味，也逐漸融入台灣日常。品牌希望透過漢餅這項承載祝福與人情的傳統工藝，讓不同的飲食記憶有機會相遇，並共同形成新的風味。

喜豐香自1985年從台中沙鹿出發，40多年來，以漢餅陪伴地方家庭的婚嫁、節慶與人情往來。延續「讓源於生活的漢餅文化回到生活」的品牌初衷，第二代品牌喜豐香1985持續透過風味研發、美感餅席與文化策展，思考傳統漢餅如何回應當代生活，以及如何在保有工藝精神的同時，發展更貼近不同世代與生活背景的表達方式。

這次競賽不以單純添加異國食材為目標，而是從「共同創作」出發。參賽學生須分享彼此熟悉的食材、家庭料理與節慶飲食經驗，再透過討論與反覆試作，將文化記憶轉化為具體的漢餅作品。從香氣、甜度、口感到製程，每一次調整，都是對彼此飲食文化的理解，也是傳統工藝與不同生活經驗相互對話的過程。

喜豐香1985認為，文化交流不應只是將不同風味並列，而是讓參與者真正投入彼此的理解與創作。帶來家鄉飲食經驗的學生，也能在交流過程中重新認識食材與風味。也因每個人不同的成長背景，都能成為理解多元飲食文化的起點。

透過與弘光科技大學食品科技系的產學合作，喜豐香1985也希望讓學生將食品研發、製程實作與文化理解結合，進一步思考一款食品如何從創意走向可實踐的作品，競賽所累積的配方、創作論述與影像紀錄，也將作為後續風味檔案、文化交流及產品研發的參考，延續產學合作的可能性。

喜豐香1985攜手弘光科技大學食品科技系，舉辦「台灣漢餅風格；風味共釀」競賽。圖／弘光科大提供

參加「台灣漢餅風格；風味共釀」校內競賽學生認真製作作品。圖／弘光科大提供