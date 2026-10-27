電機系真的比較香？母想勸女兒放棄藥學重考 過來人揭高薪背後代價

大學選系究竟該看興趣，還是以未來薪水為優先？近年科技業發展蓬勃，電機系成為不少學生與家長眼中的熱門選擇，甚至有人認為，不讀電機系就難有好出路。近日一名媽媽在網路發文，透露女兒因為害怕數學，當初選擇就讀自己喜歡的藥學系，但眼看電機系備受推崇，又擔心藥學系未來發展不如預期，讓她萌生勸女兒重考電機系的念頭。

該名媽媽在Dcard以「電機系大家都能讀嗎？」為題發文，表示現在網路上幾乎一面倒推薦電機系，甚至出現「讀其他科系會餓死」的說法，讓她開始擔心孩子未來的就業出路。

原PO好奇，難道選擇大學科系真的不用考慮個人興趣與能力嗎？如果數學不好，是否也能順利讀完電機系，畢業後進入科技業賺大錢？她坦言，「我一直在想是否該叫孩子重考讀電機」。不過她也補充，自己並沒有強迫女兒轉換跑道，當初女兒因為害怕數學，不願選擇高中第二類組，最後決定就讀有興趣的藥學系。然而，最近在網路上看到不少看衰藥學系前景的言論，讓她開始擔心女兒未來會後悔，卻又擔心因此造成孩子壓力，因此才決定上網請益，希望聽聽年輕網友的想法。

貼文曝光後，立刻引發大批網友討論，其中不少電機系學生與畢業生現身說法，認為電機系並非人人都適合，尤其數理能力較弱、又缺乏興趣的人，更應審慎考慮，「我就是數理不好還逼自己讀電機的那個，建議不要」、「如果會怕數學，讀電機可以預測她會非常心累+身累+後悔」、「數理不好就不要來電機了，真這麼好讀，那幹嘛還要有其他科系？」、「不行絕對不行，真的需要天份」。

還有電機系過來人分享求學經歷，坦言不少人選擇電機系並非出於熱愛，而是看中畢業後的薪資待遇。他感嘆，看到商管學院學生忙著參加活動、享受大學生活，自己卻得面對「三電一工」等專業科目的密集考試，直呼如果人生能重來，且家中經濟條件允許，絕對不會再選擇電機系。

有網友提醒，家長不應只為了科技業薪水較高，就要求孩子放棄原本喜歡的科系，「人生是孩子的，請不要替孩子下決定，因為你無法替她負責」、「不要『叫她』讀電機，要有興趣比較重要」。也有人指出，工程相關科系其實相當多元，不一定非得選擇電機系，仍可依照個人能力與興趣評估其他方向。

全台掀半導體熱，補教業者得勝者文教升學顧問陳佑榮指出，今年二類組熱門志願明顯朝電機、材料集中，前十名志願中，除了物理系外，幾乎都由電機與材料相關科系包辦，甚至推估也有少數原可錄取台大醫學系的頂尖考生轉向台大電機。相較之下，過去長期熱門的資工系，今年則受到生成式AI可能取代部分程式設計工作的疑慮影響，部分頂尖校系排序下滑，但趨勢還待觀察。