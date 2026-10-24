薔琵釀災！文大宿舍4樓天花板遭吹落傳學生遭砸 校方回應了

中度颱風薔琵昨天起襲台，位於台北市陽明山上的文化大學半夜受到強風吹襲，宿舍天花板遭吹落。文化大學今天表示，目前留宿學生均平安，物資已依需求發放給留宿學生，生活機能維持正常。

陽明山上的文化大學半夜受強風吹襲，風勢一度猛烈到讓學生難以站穩，校內宿舍也天花板遭吹落，4樓走廊滿地碎裂板片，天花板則破了大洞。有留宿生將影片上傳社群，並指履行樓長的職責還被砸中。

文化大學校方今天早上表示，校內人員均安，現場沒有受傷通報。颱風期間，優先確保留宿學生安全，總務處及學務處於第一時間即進駐現場，進行即時安全疏導與秩序維護，目前校內所有留宿學生均平安，請家長與各界放心。

文大也指出，颱風來臨前，學校已預先籌備生活物資，並提醒學生及早準備。颱風期間，物資已依需求發放給留宿學生，生活機能維持正常。

文大也說，因應校內部分災情，在確保人員安全下，已進行初步的校園清理與安全檢修；待颱風完全遠離後，將立即啟動全面性修繕與校園復原。

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