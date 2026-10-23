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成大、德國阿亨工業大學簽合作備忘錄 深化台德合作

中央社／ 台南23日電
成功大學和德國阿亨工業大學締結姊妹校50週年，兩校23日簽署校級合作備忘錄及校級交換學生協議，攜手深化台德學術合作。成功大學提供／中央社
成功大學和德國阿亨工業大學締結姊妹校50週年，兩校23日簽署校級合作備忘錄及校級交換學生協議，攜手深化台德學術合作。成功大學提供／中央社

國立成功大學德國阿亨工業大學締結姊妹校50週年，兩校今天簽署校級合作備忘錄及校級交換學生協議，為半世紀友好情誼開啟新合作篇章，深化台德學術交流與人才培育高教合作。

成大發布新聞稿指出，德國阿亨工業大學（RWTH Aachen University）校長 Ulrich Rüdiger（烏爾里希．魯迪吉）今天率團參訪成大，兩校1976年曾簽署學術合作議定書。

適逢成大和阿亨工業大學締結姊妹校50週年，兩校再簽署校級合作備忘錄（Memorandum of Understanding，MoU）及校級交換學生協議（Student Exchange Agreement，SEA），且舉行校級交流會議，透過研究成果分享與專題討論，交流學術特色、研究能量和未來合作方向。

成大校長沈孟儒希望兩校持續深化合作，共同研究及人才培育，透過新研究資源與跨領域合作，拓展永續發展、健康等研究成果，且積極促進學生交流，推動雙聯學位等合作機制，共同培育具備國際視野與創新能力的下一代人才。

Ulrich Rüdiger則說， 兩校可進一步拓展研究、教學、學生交流及學術與專業人員互訪，並聚焦汽車工程、電動化、計算工程、智慧製造及能源系統等領域，探索更多共同研究與創新機會，攜手迎向下一個50年。

成大表示，兩校將持續連結研究團隊，拓展跨領域合作，培育具備國際視野的新世代人才，讓長年累積友誼轉化為發展合作動能，擴大學術研究與人才培育的長遠影響力。

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