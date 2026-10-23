成大、德國阿亨工業大學簽合作備忘錄 深化台德合作

作家許榮哲日前受邀前往亞洲大學授課，因課堂上大喝並踢桌，導致桌面脫落，引發外界關注。事件延燒多日後，許榮哲今(23)日再度於臉書發文，詳細還原事發經過及課後溝通過程，坦言自己犯下「個人的嚴重錯誤」，強調無論女同學當時做了什麼，都不能成為自己踢桌子的理由，並再次向女學生、家長及校方道歉，表示若涉及法律責任，也會一肩承擔。

2026-10-23 14:47