許榮哲還原踢桌事件 認了忽略學生心理壓力：會繼續熱血下去

作家許榮哲日前受邀前往亞洲大學授課，因課堂上大喝並踢桌，導致桌面脫落，引發外界關注。事件延燒多日後，許榮哲今（23）日再度於臉書發文，詳細還原事發經過及課後溝通過程，坦言自己犯下「個人的嚴重錯誤」，強調無論女同學當時做了什麼，都不能成為自己踢桌子的理由，並再次向女學生、家長及校方道歉，表示若涉及法律責任，也會一肩承擔。

許榮哲表示，事件發生於10月19日下午的課程，當天課程主題為「犯錯與選擇」，他請學生分享想法時，發現一名女同學「叫了很多次都沒有回應」，後來對方才坦言自己正在剪片。他詢問學生是否知道課程主題，並以「犯錯領獎賞」為引子，表示自己有兩種選擇：一種是三十歲會做的「翻臉」，接著故意大喝一聲，用腳由下往上用力踢向眼前的桌面，導致桌面當場脫落；另一種則是以五十歲的我「犯錯領獎賞」為概念，邀請全班同學思考能給這名學生什麼獎賞，甚至提出可以付費請對方協助剪片。

不過，許榮哲坦言，自己當時自以為是在實踐教學設計，卻忽略學生已經受到驚嚇，仍繼續原本的課堂安排。他反省，提出所謂的獎賞這樣的做法不但不恰當，也缺乏對學生感受的理解與同理心；身為受邀講者，竟在教學現場以大喝、踢桌子的方式表達情緒，即使沒有碰到學生、桌子也沒有損壞，都不應該在教學場域使用這種暴烈動作。

許榮哲：道歉不代表原諒、更不代表已和解

針對事發後的溝通，許榮哲透露，女學生在下課後立即向校方反映，約半小時後，在校方安排下，雙方與相關人員及留下來的學生一起談話。他表示，自己當場向女學生道歉、鞠躬，也承諾若對方因此就醫，願意負擔相關醫療費用；女學生則提到其他同學也受到驚嚇，希望他能公開道歉，但他當時拒絕，認為回到教室向受到驚嚇的學生當面致歉，比在網路上道歉更直接，因此雙方未能就道歉方式達成共識。

許榮哲也坦言，當時曾提出想將整起事件寫成文章，並承諾會先讓女學生看過，若對方不同意就不會發表。他如今反省，自己過度從創作者角度思考，認為把錯誤寫下來就是面對錯誤，卻忽略講者與學生之間存在話語權不對等，這樣的提議即使沒有威脅或傷害對方的主觀意圖，仍可能帶給學生心理壓力。他也承認，自己當時以為雙方已經朝和解邁進，但那只是個人理解，「道歉不代表對方已經原諒，更不代表雙方已經和解」。

許榮哲最後再次向女學生及其家長致歉，也向亞洲大學及邀請他的老師表達歉意，強調會承擔應負的責任，並重新檢視課堂互動、情緒表達及臨場示範方式。他表示，不會放棄自己熱血的教學方式，因為對他而言，一旦放棄熱血，教學就失去了意義，但往後會學習用不讓學生感到不舒服的方式「繼續熱血下去」。

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