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東海大學攜手游榮吉基金會推世界學堂計畫 李驥帶親子到新加坡迪士尼

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新北市游榮吉教育基金會和東海大學合作，推出世界學堂計畫，首波課程「海洋・城市書院」預計在2027年7月推出。圖／東海大學提供
新北市游榮吉教育基金會和東海大學合作，推出世界學堂計畫，首波課程「海洋・城市書院」預計在2027年7月推出。圖／東海大學提供

新北市游榮吉教育基金會和東海大學合作，推出世界學堂計畫，目標「以世界為教室，學習無國界」，結合大學博雅教育、國際學習資源與親子共學，開創跨國親子實驗教育新模式。計畫從亞洲出發，逐步拓展全球，首波由知名歌手李驥領軍，帶親子到新加坡迪士尼探險號郵輪學習音樂。

東海大學產業推廣與終身學習處與游榮吉教育基金會於10月19日簽署合作意向書，雙方將整合跨領域師資、國際教育網絡及公益資源，把海洋、城市與文化場域轉化為學習現場，讓教育不再侷限於課堂，延伸到世界各地，開啟更具深度與互動性的學習體驗。

東海大學指出，AI快速發展，生成式科技改變學習方式，科技能協助人們迅速取得資訊，卻難以取代真實互動所帶來的情感交流；「世界學堂」強調親子共同探索、觀察與對話，讓家長與孩子在面對新科技的同時，培養同理心、審美能力、跨文化理解及全人素養，在科技與人文之間建立平衡。

游榮吉基金會執行長沈中元表示，世界學堂源自基金會長期投入偏鄉教育與國際學習的經驗，實踐董事長游仲堅「沒有教育到達不了的遠方」的理念；計畫將親子共學與實驗教育融入海外研修，打破傳統單向教學模式，讓孩子與家長以平等夥伴的身分參與學習。

首波課程「海洋・城市書院」預計在2027年7月推出，串聯新加坡南洋管理學院、南洋藝術學院及萊仕國際學校等教育資源，孩子將透過英文與AI相關課程，提升語言能力、跨文化思辨及全球視野；家長可參與服裝時尚、繪畫等藝術研習，在新加坡多元文化環境中接觸國際趨勢。

課程另一大亮點，是將學習場域延伸至迪士尼探險號郵輪，邀請華語流行音樂人、「優客李林」成員李驥帶領親子運用AI音樂生成工具創作。參與者將把旅程中的互動、感受與反思轉化為旋律，共同完成專屬家庭的主題歌曲，讓科技、音樂與親子對話相互結合。

許書銘表示，東海大學長期重視全人教育與博雅精神，會持續整合校內系所及校友資源，規畫海洋探索、城市觀察、自然生態與永續發展等主題課程；本次計畫也融入教育公益機制，預計提撥部分課程收入挹注弱勢學童公益基金，讓更多偏鄉孩子有機會接觸國際教育資源。

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