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2026全球前2%科學家 中央大學49人入榜
2026年美國史丹佛大學與國際出版機構Elsevier公布最新「全球前2%頂尖科學家（World's Top 2% Scientists）」榜單，中央大學共49位教研人員榮登「終身科學影響力」及「單年科學影響力」排行榜。
中大表示，本次共有43位教研人員登上「終身科學影響力排行榜」，在象徵最新研究表現的「單年科學影響力排行榜」有18位入榜。
其中12位教研人員同時登上「終身」與「單年」科學影響力雙榜，分別為天文所院士葉永烜、光電系講座教授孫慶成、土木系教授莊長賢、企管系教授蔡文賢、資管系教授蔡志豐、經濟系教授楊志海、資工系講座教授楊鎮華和教授江振瑞、電機系講座教授林法正和講座教授徐國鎧，以及太空及遙測研究中心講座教授劉說安。
中大說，入榜教研人員所屬單位廣涵理工、資訊、地科、管理及人文社會等多元學門，教育部高教深耕計畫支持下，將持續優質研究環境，強化攬才留才機制，並積極推動跨領域合作與國際學術交流。
中大表示，未來將持續精準挹注研究資源，支持教師發揮研究潛能，投入創新與前瞻研究，促進學術成果與社會需求接軌。
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