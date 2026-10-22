許榮哲亞大演講掀波！妻子致歉「不認同踢桌」 網讚：比老公有擔當

作家許榮哲日前到亞洲大學演講，因課堂上的言行引發爭議，除了被學生質疑言語涉及物化女性，也因踢桌造成桌面飛落，引發外界批評。事件延燒之際，其妻李儀婷在臉書粉專「李儀婷的薩提爾教養」連續發文回應，坦言不認同丈夫在課堂上踢桌的行為，並向受到驚嚇的學生及擔心孩子的家長致歉。她也強調，丈夫應為自己的行為承擔後果，自己則會陪伴他反省、面對問題。

李儀婷不認同踢桌 向學生、家長說對不起

李儀婷在21日貼文中表示，事發當時自己並不在現場，因此無法還原學生使用手機、雙方互動等細節，也不會擅自判斷誰對誰錯。不過，對於許榮哲在公開貼文中承認踢桌，她明確表態：「在課堂上踢桌子的行為，我不認同。」

她指出，即使丈夫的說法是想透過示範讓學生理解故事，也應選擇其他表達方式，妥善顧及學生的安全與感受。看到學生表示受到驚嚇，她感到難過，並以自己的身分向學生及家長致歉。

針對演講內容涉及女性的質疑，李儀婷則表示，自己聽到的錄音片段中，丈夫是在講述NBA球員培訓的故事，依她的理解，是想說明親身經歷如何加深記憶。不過，她也強調，故事原本想傳達的意思，與講述時使用的字句、描述女性的方式，以及聽眾的感受，仍是不同層面的問題，不能混為一談。

夫妻相處26年！李儀婷稱丈夫會先道歉 盼他認真反省

李儀婷今（22日）再發文，以夫妻相處26年的經驗談及對丈夫的感受。她坦言，夫妻生活難免爭執，自己也曾因丈夫的言語感到受傷，但她記得每次發生衝突後，丈夫往往願意先低頭道歉，並表示只要讓她感到不舒服，即使原本沒有惡意，也應為造成的感受道歉。

不過，談到這次亞洲大學事件，她強調，丈夫需要承擔什麼後果，就必須承擔；自己可以表達不認同，也能陪伴丈夫走過這段時間，但無法代替他承擔後果，更不能替他完成改變，希望丈夫能認真檢視自己的表達方式，讓台下的聽講者能安心聽完一場演講。她也呼籲支持者不要責備、私訊或追問學生與家長，避免讓當事人承受更多壓力。

面對外界批評，李儀婷在貼文中重申，自己會牽著丈夫的手陪他走過這段時間，但不代表認同他的行為，將這次事件比喻為教養孩子面對錯誤的過程，認為犯錯的人必須看見自己的行為如何影響他人，並承擔道歉與彌補的責任。

網友反應兩極 有人稱讚有擔當、也有人批評淡化事件

李儀婷的發文曝光後，引起網友不同反應。有網友肯定她願意明確表達不認同，也向學生及家長道歉，至少願意正面回應事件；有人更將她與丈夫的公開說法相比，認為她的態度更有擔當。

但也有網友提出質疑，認為她使用「踢桌子」描述事件，可能不足以呈現學生所描述的現場情況。有留言指出，依學生相關貼文的說法，桌面曾被踢到飛落，認為這不只是一般的踢桌行為，也涉及現場安全問題。

另有網友表示，事件焦點應回到許榮哲本人的行為與責任，不應因為妻子出面道歉，就轉而要求學生或家長承受更多檢視；也有人認為，李儀婷身為妻子，可以表達自己的感受，但丈夫是否真正反省，仍須由他本人以後續行動證明。

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