快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，並於圖書館增設KTV、遊戲設備等，引發學生反彈。圖為世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議。聯合報系資料照
世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，並於圖書館增設KTV、遊戲設備等，引發學生反彈。圖為世新大學學權前進陣線與高教工會等團體在場外抗議。聯合報系資料照

世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，並於圖書館增設KTV、遊戲設備等，引發學生反彈。教育部已於10月20日派專案小組入校訪視，教育部高教司長廖高賢今天表示，學生主要訴求是校方推動新制度前未充分溝通，教育部認為是重大疏失；教育部長鄭英耀則說，若學校未限期改善，將視情節採取減少補助、扣減招生名額等措施。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。會上教育部高教司長廖高賢被問及世新大學爭議，他表示，入校訪視已有跟學生進行溝通，學生指出4個主要訴求，其中最主要的是，學校在實施新制度時，沒有與學生充分溝通，教育部也認為，這是重大的疏失。

廖高賢說，對於學校相關行政措施的改革，教育部是尊重學校的立場，但如果沒有完善的溝通程序，就會存在「重大的瑕疵」。因此，教育部也請學校正面回應學生的訴求，並提出具體回應。必要時，如果這項制度確實造成學生學習權益受損，教育部也會要求學校採取相應措施。

立委陳秀寶進一步詢問，像世新大學這樣長期不斷出現行政事務爭議的私立大學，教育部除了要求學校說明，以及進行到校訪視之外，教育部還有哪些比較具體的監督及改善機制？尤其當學校的行政作為持續引起學生與教師反彈，甚至影響正常教學運作時，教育部能不能要求學校提出更具體的改善計畫，訂定改善期限，並建立定期追蹤機制？

教育部長鄭英耀回應，教育部確實會採取相關措施，包括公布訪視結果，並要求學校限期改善。如果學校仍未改善，教育部會有進一步的手段，包括減少補助，以及扣減招生名額，視學校的情節與改善程度，採取不同程度的措施。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

補助 世新 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世新裁系辦、資源配置爭議 教部認溝通有重大瑕疵

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

學生團體指世新大學追查連署名單 校方駁與事實不符

世新大學70周年校慶之夜 場內星光熠熠、場外學生抗議爆發推擠

相關新聞

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，並於圖書館增設KTV、遊戲設備等，引發學生反彈。教育部已於10月20日派專案小組入校訪視，教育部高教司長廖高賢今天表示，學生主要訴求是校方推動新制度前未充分溝通，教育部認為是重大疏失；教育部長鄭英耀則說，若學校未限期改善，將視情節採取減少補助、扣減招生名額等措施。

因應颱風薔琵來襲 佛光大學23日預防性停課

佛光大學今天表示，颱風薔琵逼近，考量學校位處宜蘭山區，為維護學生安全，明天預防性停課1天；職員出勤則依宜蘭縣政府停班停課...

世新裁系辦、資源配置爭議 教部認溝通有重大瑕疵

世新大學裁撤系辦、整修圖書館，接連引發爭議，學生啟動「舍我學運」。教育部近日入校訪視，認為學校在實施新制度前，沒有完善與...

為演講踢壞桌子再道歉！許榮哲澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

作家許榮哲19日受邀前往亞洲大學演講，卻因一名女學生未回應提問，當場踢壞教室桌子，引發爭議。學生指控，許榮哲不僅在課堂上羞辱當事人，事後還曾表示不願公開道歉。面對外界質疑，許榮哲21日在臉書連番發文，針對提告、與學生家長的通聯紀錄、物化女性及再次道歉等4大問題作出回應，坦言「最後，造成傷害，錯在我」，並再次向學生致歉。

清大校長爭議 教授批校方危機處理堪憂

清大校長高為元帶職赴美覓職爭議持續延燒，學校前天開校務會議，卻因人數不足流會。清大特聘教授周卓煇在臉書發文，指「帶職覓職」事件延燒一季，主角遲遲不退場，配角輪番上陣，觀眾苦等的結局，竟是校務會議討論近五小時，表決前才因人數不足流會，「校方危機處理能力堪憂。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。