世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

世新大學近期發生多起校務治學爭議，如將各系獨立系辦公室整併為聯合院辦，並於圖書館增設KTV、遊戲設備等，引發學生反彈。教育部已於10月20日派專案小組入校訪視，教育部高教司長廖高賢今天表示，學生主要訴求是校方推動新制度前未充分溝通，教育部認為是重大疏失；教育部長鄭英耀則說，若學校未限期改善，將視情節採取減少補助、扣減招生名額等措施。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。會上教育部高教司長廖高賢被問及世新大學爭議，他表示，入校訪視已有跟學生進行溝通，學生指出4個主要訴求，其中最主要的是，學校在實施新制度時，沒有與學生充分溝通，教育部也認為，這是重大的疏失。

廖高賢說，對於學校相關行政措施的改革，教育部是尊重學校的立場，但如果沒有完善的溝通程序，就會存在「重大的瑕疵」。因此，教育部也請學校正面回應學生的訴求，並提出具體回應。必要時，如果這項制度確實造成學生學習權益受損，教育部也會要求學校採取相應措施。

立委陳秀寶進一步詢問，像世新大學這樣長期不斷出現行政事務爭議的私立大學，教育部除了要求學校說明，以及進行到校訪視之外，教育部還有哪些比較具體的監督及改善機制？尤其當學校的行政作為持續引起學生與教師反彈，甚至影響正常教學運作時，教育部能不能要求學校提出更具體的改善計畫，訂定改善期限，並建立定期追蹤機制？

教育部長鄭英耀回應，教育部確實會採取相關措施，包括公布訪視結果，並要求學校限期改善。如果學校仍未改善，教育部會有進一步的手段，包括減少補助，以及扣減招生名額，視學校的情節與改善程度，採取不同程度的措施。

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