聽新聞
0:00 / 0:00
世新裁系辦、資源配置爭議 教部認溝通有重大瑕疵
世新大學裁撤系辦、整修圖書館，接連引發爭議，學生啟動「舍我學運」。教育部近日入校訪視，認為學校在實施新制度前，沒有完善與學生溝通的程序，屬重大瑕疵，要求限期改善。
世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈；整修圖書館提供KTV等娛樂空間，也被質疑將校務資源用在非急迫性的地方。世新學權前進陣線宣布啟動「舍我學運」，爭取言論自由、校務資源配置透明，本月14日更在校慶晚會外抗議，欲舉牌進入會場受阻，與保全爆發小型衝突。
教育部今天到立法院教育及文化委員會做校園防毒議題報告，民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時，問及教育部對世新大學爭議的看法。
教育部高教司長廖高賢表示，專案小組已於近日到校，除了詢問校方外，也與學生座談，瞭解學生的訴求。目前認定世新大學在實施新制度前，沒有完善與學生的溝通程序，「教育部覺得是重大瑕疵。」
廖高賢表示，已要求校方具體回應學生訴求，新制如果確實造成學生權益損失，必要時也要暫緩實施。
教育部長鄭英耀表示，他常跟大學校長分享，在進行校務經營創新時，一定要確保教育品質的提升，確保學生的受教權益。已要求世新大學限期改善，如果沒有改善，後續會有行政公權力介入，視情節程度減少私校獎補助款、扣減招生名額。
陳秀寶則強調，大學自治固然重要，但不代表學校可以忽略學生意見。希望教育部持續監督世新大學，並訂出更具體的改善機制。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。