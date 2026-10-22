世新裁系辦、資源配置爭議 教部認溝通有重大瑕疵

世新大學裁撤系辦、整修圖書館，接連引發爭議，學生啟動「舍我學運」。教育部近日入校訪視，認為學校在實施新制度前，沒有完善與學生溝通的程序，屬重大瑕疵，要求限期改善。

世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈；整修圖書館提供KTV等娛樂空間，也被質疑將校務資源用在非急迫性的地方。世新學權前進陣線宣布啟動「舍我學運」，爭取言論自由、校務資源配置透明，本月14日更在校慶晚會外抗議，欲舉牌進入會場受阻，與保全爆發小型衝突。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做校園防毒議題報告，民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時，問及教育部對世新大學爭議的看法。

教育部高教司長廖高賢表示，專案小組已於近日到校，除了詢問校方外，也與學生座談，瞭解學生的訴求。目前認定世新大學在實施新制度前，沒有完善與學生的溝通程序，「教育部覺得是重大瑕疵。」

廖高賢表示，已要求校方具體回應學生訴求，新制如果確實造成學生權益損失，必要時也要暫緩實施。

教育部長鄭英耀表示，他常跟大學校長分享，在進行校務經營創新時，一定要確保教育品質的提升，確保學生的受教權益。已要求世新大學限期改善，如果沒有改善，後續會有行政公權力介入，視情節程度減少私校獎補助款、扣減招生名額。

陳秀寶則強調，大學自治固然重要，但不代表學校可以忽略學生意見。希望教育部持續監督世新大學，並訂出更具體的改善機制。

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