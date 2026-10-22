為演講踢壞桌子再道歉！許榮哲澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

作家許榮哲19日受邀前往亞洲大學演講，卻因一名女學生未回應提問，當場踢壞教室桌子，引發爭議。學生指控，許榮哲不僅在課堂上羞辱當事人，事後還曾表示不願公開道歉。面對外界質疑，許榮哲21日在臉書連番發文，針對提告、與學生家長的通聯紀錄、物化女性等問題作出回應，坦言「造成傷害，錯在我」，並再次向學生致歉。

許榮哲表示，對於學生是否提告，他認為這是對方的權利，自己完全接受。他也指出，事發當天曾與對方家長通電話，雙方有通聯紀錄，只要調閱相關紀錄，就能釐清部分誤會。至於外界質疑課堂內容涉及物化女性，他則解釋，當天所講述的是自己著作《故事課2》第13章中的「NBA新生訓練營」故事，並非刻意物化女性。

許榮哲也公開該篇故事內容。故事以NBA新秀訓練為背景，描述講師為了讓年輕球員真正理解性行為可能帶來的健康風險，安排戲劇化的情境，讓球員透過模擬經歷，加深對HIV及愛滋病的認識。故事核心在於運用演出與情境設計，讓原本難以記住的警告留下深刻印象。許榮哲藉此說明，當天課堂上提及相關內容，是在分享書中的故事。

此外，許榮哲也在前一篇貼文中坦承，當天的行為「既有情緒，也有演出的成分」，但他並未以此為自己開脫，而是承認自己的表現已造成傷害。他在最新貼文中再次向當事學生說「對不起」，並表示若對方決定提告，他會尊重並接受。

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