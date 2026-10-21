女大生滑手機不答遭名作家「踹桌」 她崩潰爆哭：吃藥也睡不著

知名許姓作家前天受邀到中部某大學通識課演講，遭爆對一名低頭滑手機、叫數次仍沒回應的女大生踹爆課桌，遭網友出征炎上，痛斥是校園暴力。事發後，女學生與校內老師私訊也跟著公開，她透露，許當眾羞辱她，她被嚇到，事後暴哭，甚至「吃藥也睡不著」，考慮報警。許今回應，對於踢爆課桌任何批評都接受。校方表示，已通報校安，進入調查程序。

事件曝光後，該名女大生透露，她上許的課使用手機，被叫去前面，許當眾羞辱她，她下課後有去看醫師，自己一直哭，睡覺哭、起床也哭，即使吃藥仍睡不著。

女大學生表示，有老師安慰她慢慢調整呼吸、緩一緩，也提醒她試著做些其他事情，避免反覆陷在情緒中。她數度向這名老師道歉，該名老師則回應，維護學生身心健康本來就是責任，並鼓勵她勇敢面對，表示學校其他人都會支持她。

女學生也公開與許姓作家深夜互傳的私訊，內容為女學生詢問許是否收到家人希望當面溝通的通知，並再次提出希望許向她道歉，也能向當天受到驚嚇的全班學生公開致歉。

許今在臉書回應表示，「不好意思，我踢爆教室的桌子，任何批評我都接受，因為是我自作自受」並還原當時狀況是叫這名女學生起來回答問題，但女學生被叫了好幾聲都沒回應，於是請上台詢問她在做什麼？女學生答，在剪片，並秀出手機給他看。

許說明，於是他順著上課的主題「犯錯與選擇」，第一個選擇是三十歲的他會做的，隨後故意大喝一聲，用力踢眼前的桌子，桌面當場脫離桌子，第二個選擇是現在五十歲的他會選擇「犯錯領獎賞」，請在場學生幫個忙，可以給這名女學生什麼獎賞？但學生們沒反應，於是他說，「看來你很會剪片的樣子，你來幫我剪片，我會付費」。

許表示，當天下課後，在邀課老師和學校學務處的陪同下，當面把話說開，他向女學生道歉，女學生說她受到了驚嚇，他當場承諾，會負擔所有的醫藥費，再次跟受到驚嚇的女學生及在場的學生說抱歉，所有的指責他都接受，因為犯錯在他。

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