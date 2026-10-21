校園演講踹爆桌子！女大生嚇到就醫 名作家致歉仍挨轟：前額葉還在發育嗎

作家許榮哲19日受邀至亞洲大學演講，因一名女學生未回應提問，他當場踢壞教室桌子，引發爭議。學生指控，許榮哲不僅在課堂上羞辱當事人，還曾表示不願公開道歉。對此，許榮哲今（21）日在臉書還原經過，坦承當時「既有情緒，也有演出的成分」，並向受驚嚇的學生致歉，直言「我就是過頭了」。

一名網友在Threads上發文指出，許榮哲19日受邀至亞洲大學「永續發展」課程演講，期間多次使用涉及物化女性的爭議性言詞，還因一名女學生未專心聽講，將她叫到台前，踢翻桌子。貼文指稱，當事人受到驚嚇，事後前往身心科就診，並向校方反映。另有自稱同堂課學生的網友留言，表示自己也曾被要求站在台前近半節課，質疑講者的授課方式。

面對外界批評，許榮哲今（21）日在臉書說明，當天演講以新書主題「犯錯可以領獎賞」為核心，透過故事讓學生選擇不同結局。他表示，因現場回應不多，便指定一名低頭的女學生回答問題，但連續多次點名、倒數後仍未獲回應，於是請對方到台前。女學生當時表示自己正在剪片，他便藉著「犯錯與選擇」的主題，示範不同年齡的自己可能採取的反應，過程中用力踢向桌子，造成桌面脫離桌架。

許榮哲坦言，當下確實帶有情緒，也有刻意演出的成分，但不論出於什麼原因，自己的行為都已超過分寸。他表示，當天下課後已在授課教師及學務處人員陪同下，當面向女學生道歉，並承諾負擔醫療費用；如今也公開向當事人及在場同學致歉，強調「所有的指責，我都接受，因為犯錯在我」。

雖然許榮哲對於踢爆桌子、羞辱女大生一事發文道歉，但眾多網友並不領情，「成年人了EQ還這麼差，是前額葉還在發育中嗎」、「好好說一個跟大學女生與桌板認錯的故事吧」、「還在狡辯」、「情緒控管有問題」。

據《壹蘋新聞網》報導，亞洲大學今表示，校方不認同以不當言語或行為對待學生，課堂互動應以尊重人格、維護性別平等及學習安全為原則。校方已完成校安通報，並與學生及家長當面溝通，後續將持續提供必要協助、保障學生權益。亞洲大學也說明，許榮哲是單一課程邀請的校外講者，並非該校專任或兼任教師。

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