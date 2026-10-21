名作家大學課堂對滑手機女學生「踹爆課桌」遭炎上 校方說話了

知名許姓作家前天受邀到中部某大學通識課演講，遭網友爆料，許某請一名叫了數次仍沒有回應、仍低頭滑手機的女大生上台，並踹爆女學生旁的課桌，許今回應，對於踢爆課桌任何批評都接受，並指是與女大生「衝突演出」；校方表示，已通報校安，目前全案已進入調查程序。

網友爆料，這名女學生被刁難是因為聽了許的演講後，不是很喜歡許的風格，所以在使用手機，課堂中對其發表內容不感興趣在使用手機的也不在少數，可能女學生嬌小易被驚嚇、威嚇，許因此進行「衝突演出」。

許姓作家今在臉書回應表示，因新書主題是「犯錯可以領獎賞」，因此順勢講這個主題，他第二題指定這名女學生回答，但女學生沒回應他，又叫了幾聲之後，他連二次倒數十聲，仍舊沒回應，於是他又在女學生面前倒數十聲仍沒回應，最後叫女學生上台。

許姓作家說明，他問女學生做什麼？女學生答，在剪片，並秀出手機。他順著上課的主題「犯錯與選擇」，第一個選擇是三十歲的他會做的，隨後故意大喝一聲，用力踢眼前的桌子，桌面當場脫離桌子，第二個選擇是現在五十歲的他會選擇「犯錯領獎賞」，所以請在場學生幫個忙，可以給這名女學生什麼獎賞？但學生們沒反應，於是他說，「看來你很會剪片的樣子，你來幫我剪片，我會付費」，以上就是課堂上發生的事。

許姓作家表示，當天下課後，在邀課老師和學校學務處的陪同下，當面把話說開，他向女學生道歉，女學生說她受到了驚嚇，他當場承諾，會負擔所有的醫藥費，再次跟受到驚嚇的女學生及在場的學生說抱歉，所有的指責他都接受，因為犯錯在他。

校方說明，針對此次校外講者於課堂上的言行爭議，校方高度重視，也理解學生及家長的不安與關切，對於此次事件帶給學生的困擾，將持續傾聽學生的感受與需求，提供必要的支持與協助。

校方表示，許姓作家為單一課程受邀的校外人士，並非該校專任或兼任教師。校方並不認同以不當言語或行為對待學生，任何課堂互動都應以尊重學生人格、維護性別平等及學習安全為基本原則。

校方指出，事件發生後已提校安通報，並與學生及家長當面溝通，學生也提出其訴求，並尋求學校協助，目前已進入相關處理程序，校方會持續關懷當事學生，並妥善處理後續事宜，保障學生權益。

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