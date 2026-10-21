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「踹爆課桌」遭炎上…知名作家：與滑手機女大生「衝突演出」再引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
許姓作家今在臉書說明他前天踹爆女大學生旁課桌始末，再受到網友熱議。圖／翻攝自許姓作家臉書
許姓作家今在臉書說明他前天踹爆女大學生旁課桌始末，再受到網友熱議。圖／翻攝自許姓作家臉書

知名許姓作家前天受邀到中部某大學通識課演講，遭網友爆料，許某請一名低頭滑手機的女學生上台，踹爆女學生旁的課桌，引發網友炎上；許姓作家今回應，「我踢爆教室的桌子，任何批評我都接受，因為是我自作自受」，並還原現場表示是「衝突演出」，再度引發網友熱議。

一名網友PO文表示，這名女學生被刁難是因為聽了許演講後，不是很喜歡許的風格，所以在使用手機，課堂中對其發表內容不感興趣在使用手機的也不在少數，可能女學生嬌小易被驚嚇、威嚇，許因此進行「衝突演出」，目前案件已回報校方，校方表明會進入調查程序。

許姓作家今在臉書回應表示，新書主題是「犯錯可以領獎賞」，因此順勢講這個主題，他先指定一名低頭的男學生回答，男學生回答出來，下一題指定這名低頭的女學生回答，但女學生沒回應他，又叫了幾聲之後，二次倒數十聲仍舊沒回應，於是他到女學生面前，再倒數十聲，仍沒回應，於是叫女學生上台。

許姓作家指出，他問女學生做什麼？女學生答，在剪片，並秀出手機。他順著上課的主題「犯錯與選擇」，第一個選擇是三十歲的他會做的，隨後故意大喝一聲，用力踢眼前的桌子，桌面當場脫離桌子，第二個選擇是現在五十歲的我會選擇「犯錯領獎賞」，所以請在場學生幫個忙，可以給這名女學生什麼獎賞？但學生們沒反應，於是他說，「看來你很會剪片的樣子，你來幫我剪片，我會付費」，以上就是課堂上發生的事。

許姓作家表示，當天下課後，在邀課老師和學校學務處的陪同下，我們當面把話說開，我向她道歉，她說她受到了驚嚇，我當場承諾，會負擔所有的醫藥費，再次跟受到驚嚇的女學生及在場的學生說抱歉，所有的指責他都接受，因為犯錯在他。

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滑手機 衝突 作家

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