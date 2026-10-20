高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，據悉，此案要進入表決階段時，最後因人數不足流會。

清大稍早發聲明，今天是本學期的首次校務會議，校務會議是全校最高的決策單位，今天會議中，校監會就高為元海外遴選一事提案，而高為元在討論這案時，主動自行迴避。

清大指出，由於事關重大，有校務會議代表提出，應該要列為特殊重大事項（需3分之2以上出席人數才能進行表決），該提案得到與會代表的同意。會議中，所有校務會議代表都暢所欲言，多方意見得到充分的表達。

聲明指出，經過幾輪討論後，有會議代表提出清點人數，經過議事人員清點人數，現場人數不足，該案無法表決。即使稍作休息，有委員再提出清點人數，現場人數仍不足，因此主席宣布散會。

清大說，學校尊重今日校務會議的民主討論結果，秘書處將依議事規則，盡速加開校務會議，以接續審議。正式會議紀錄將於相關議案完成討論並作成決議後，另行公告。

今年8月，高為元被爆出五月通過續任清大校長僅3天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。他雖於9月10日召開說明會道歉，仍未平息怒火。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士，月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退，梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值。

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