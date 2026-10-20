清大校長高為元赴美調查案 傳校務會議因人數不足流會

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，據悉，此案要進入表決階段時，最後因人數不足流會。
據悉，當校務會議進行校監會提案要表決時，也針對出席人數有意見，最後，校監會的提案在校方稱因屬重大議案，需要有3分之2以上出席人數才能進行表決，經清點人數發現不足，最終宣告流會，目前會議仍在進行內部討論中，校方研議是否對外發表聲明。
有消息傳出，校務會議對校監會所提的議案在會上有多方討論，尤其是針對意見調查的內容，包括是否應該進行意見調查等，但會議中陸續有不少出席代表陸續離開會議，清點人數時因人數不足而流會，這也代表校監會的提案，因人數不足無法表決。
今天下午舉行的校務會議，從下午2點一路開到晚上近7點，而校務監督委員會將提出意見調查案，針對高為元赴美覓職一事，是否損害清大校譽、影響未來校務治理領導等，若提案通過後，將透過校務資訊系統，針對教師、職員、學生與校友四族群，進行為期二周匿名抽樣調查。
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清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，據悉，此案要進入表決階段時，最後因人數不足流會。
清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，會中由校務監督委員會將提出意見調查案，經激烈討論長達近5小時，據悉，此案要進入表決階段時，最後因人數不足流會。
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