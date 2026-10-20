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高醫大生醫國際研討會 先進算力中心助攻AI研究
高雄醫學大學舉辦第2屆高雄生醫國際研討會，吸引逾700人報名。校方表示，衛福部長石崇良、經濟部長龔明鑫出席論壇，從健康政策、AI應用到產業發展，探討台灣生醫創新方向。
高雄生醫國際研討會（ICOBM 2026）於16至18日舉行，活動期間高醫體系先進算力中心也舉辦揭牌典禮，強化AI與精準醫療研究能量。校方今天發布新聞稿表示，「高醫體系先進算力中心」上週揭牌，規劃提供基因體、臨床多體學及醫療大數據分析所需的運算資源，支持AI與精準醫療研究。
石崇良出席論壇並以「健康台灣．深耕南台灣」為題發表專題演講，探討人口高齡化及疾病型態轉變下，如何整合醫療資源、運用科技提升照護品質，並邀請美國史丹佛大學醫學院教授錢湘分享前瞻醫療發展觀點。
龔明鑫表示，AI正改變新藥研發、精準醫療、智慧醫療器材及臨床輔助技術。台灣具備半導體、資通訊產業及臨床研究優勢，經濟部將透過科技計畫、產業研發及產學研合作，支持技術創新與臨床驗證，協助企業拓展國際市場。
高階圓桌會議則聚焦AI在生物醫學與腦神經輔助科技的應用，討論創新投資、技術轉譯、臨床驗證及市場需求如何銜接，並探討跨領域人才合作。
活動期間校方與衛采製藥舉辦雙年論壇，交流新藥開發經驗，尋求新藥靶點探索、跨國臨床轉譯及女性癌症等領域合作。
高醫大董事長陳建志表示，算力中心是推動研究轉譯與精準健康的重要基礎，未來將結合大學及附屬醫療體系資源，深化政府、學界與產業合作。
高醫大校長余明隆指出，研討會適逢高醫大創校72週年，期盼透過國際交流，促進研究成果進入後續驗證與開發，提升南台灣生醫研究能量。
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