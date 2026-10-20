台大校內同志遊行 從穿著思考分類與自我認識

學生團體近日在台灣大學校園內舉辦同志遊行，在椰林大道喊出「我愛誰我穿什麼」，號召師生思考穿著中的社會分類、自我認識議題，並為即將於31日登場的台灣同志遊行暖身。

台灣大學學生會今天發布新聞稿，本月13日中午舉辦的校內同志遊行，由台大女性主義研究社、皮繩愉悅社、女同誌異社共同主辦，從總圖書館出發，經舟山路，最後在鹿鳴堂前舉行短講。

遊行隊伍沿途高喊「正視社群，多元組成」、「我愛誰我穿什麼，我的稱呼我的性別認同，請你尊重」等口號。除了社團分別輪流帶領口號，拿著各種自製的標語、小物，舉著I’m Jane Doe立牌，將驕傲月的聲音帶進校園，期待這份精神能如同穿搭一般，成為人人日常思考的一部分。

台大學生會長孫傳哲短講時，回應近期學生會聲援西門酒吧事件所遭受的質疑，呼籲社會共同思考被渲染的淫亂與墮落、具有好壞之分的性；並反思對主流社會而言，性應該發生在哪裡、性應該長什麼樣子，又是在符合誰的道德觀。

台大女同誌異社社長林逸芸特別帶來30年前的社旗，勉勵人們雖然感到喪氣，但不能忘記自己正作為性別歷史的一分子，所能帶來微觀的改變。

學生會指出，校內同志遊行已持續舉辦超過10年，回顧歷年的主題，可窺見台灣的性別脈絡是如何的變化、撕裂、直至生長成今日的模樣。期待透過維繫遊行的傳統，讓各種多元的聲音、初綻枝椏的想法，在每年驕傲月都能被大家聽見。 台灣大學學生會20日發布新聞稿，13日中午舉辦的校內同志遊行，由台大女性主義研究社、皮繩愉悅社、女同誌異社共同主辦，從台大總圖書館出發。（台大學生會提供）

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