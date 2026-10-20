台大校內同志遊行 從穿著思考分類與自我認識

學生團體近日在台灣大學校園內舉辦同志遊行，在椰林大道喊出「我愛誰我穿什麼」，號召師生思考穿著中的社會分類、自我認識議題，並為即將於31日登場的台灣同志遊行暖身。
台灣大學學生會今天發布新聞稿，本月13日中午舉辦的校內同志遊行，由台大女性主義研究社、皮繩愉悅社、女同誌異社共同主辦，從總圖書館出發，經舟山路，最後在鹿鳴堂前舉行短講。
遊行隊伍沿途高喊「正視社群，多元組成」、「我愛誰我穿什麼，我的稱呼我的性別認同，請你尊重」等口號。除了社團分別輪流帶領口號，拿著各種自製的標語、小物，舉著I’m Jane Doe立牌，將驕傲月的聲音帶進校園，期待這份精神能如同穿搭一般，成為人人日常思考的一部分。
台大學生會長孫傳哲短講時，回應近期學生會聲援西門酒吧事件所遭受的質疑，呼籲社會共同思考被渲染的淫亂與墮落、具有好壞之分的性；並反思對主流社會而言，性應該發生在哪裡、性應該長什麼樣子，又是在符合誰的道德觀。
台大女同誌異社社長林逸芸特別帶來30年前的社旗，勉勵人們雖然感到喪氣，但不能忘記自己正作為性別歷史的一分子，所能帶來微觀的改變。
學生會指出，校內同志遊行已持續舉辦超過10年，回顧歷年的主題，可窺見台灣的性別脈絡是如何的變化、撕裂、直至生長成今日的模樣。期待透過維繫遊行的傳統，讓各種多元的聲音、初綻枝椏的想法，在每年驕傲月都能被大家聽見。
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國立中央大學太空系講座教授劉正彥、統計所教授陳玉英與日本京都大學博士黃俊雁合作，分析25年全球電離層觀測資料，首次證實電離層對太陽活動存在「飽和效應」，即當太陽活動增強至一定程度後，電離層電子含量不會再等比例增加，反而會逐漸趨於平緩。該研究有望更精準掌握電離層反應，近一步提升GPS定位、衛星通訊可靠性。
為提升外籍學生在台交通安全知能，中華大學推出創新交通安全教育方案，首創「外籍生交通安全種子講師制度」，遴選外籍學生代表接受專業培訓，並以中文進行試教演練，經學校確認交通安全知識傳達內容與表達方式皆正確無誤後，再回到班級向同儕進行宣導。校方說，盼透過「培訓、演練、分享」的學習歷程，讓學生從知識接收者成為安全觀念推廣者，不僅提升交通安全素養，也建立更具影響力的同儕學習機制。
少子化把私校經營壓力推上檯面，中部某私大5年可用資金暴跌九成，幾乎危在旦夕；然而，學校此時卻掏出超過8000萬元的鉅額自願優退金，直接送走近1/3的教職員。《聯合報數位版》比對教育部5年財務數據，發現超過四成私立大專校院可用資金正在集體失血，13所學校現金流早已連年見底。對大學教師與準博士而言，招生率已是糖衣，這份「私校財務現況體檢」才是未來10年教研生涯的保命符！一次看懂學校到底是在轉型，還是正在消耗最後的老本？
國立清華大學昨天與美國微型模組化反應器（Micro Modular Reactor，ＭＭＲ）開發商NuCube Energy簽署合作協議。清大表示，校內水池式研究用反應器（TＨＯＲ）預計二○四○年除役，為延續核能領域的教學、研究及醫療應用，最快二○三一年將在清大設置ＭＭＲ，並推進台灣新式核能科技發展。
清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義等人，連署呼籲高為元主動辭職。清大今天舉行校務會議，校務監督委員會將提出意見調查案，高為元昨天被媒體追問此事，他說，尊重每個人的看法。
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