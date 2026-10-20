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中華大學首創外籍生交通安全種子講師制度 培育同儕宣導新力量

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
外籍生種子講師以中文完成試教演練後返回班級宣導，將交通安全觀念推廣至同儕之間。圖／中華大學提供
外籍生種子講師以中文完成試教演練後返回班級宣導，將交通安全觀念推廣至同儕之間。圖／中華大學提供

為提升外籍學生在台交通安全知能，中華大學推出創新交通安全教育方案，首創「外籍生交通安全種子講師制度」，遴選外籍學生代表接受專業培訓，並以中文進行試教演練，經學校確認交通安全知識傳達內容與表達方式皆正確無誤後，再回到班級向同儕進行宣導。校方說，盼透過「培訓、演練、分享」的學習歷程，讓學生從知識接收者成為安全觀念推廣者，不僅提升交通安全素養，也建立更具影響力的同儕學習機制。

參與培訓的外籍學生表示，初到台灣時，對交通法規、道路環境及用路文化相對陌生，經過系統化課程學習後，逐步掌握行人路權、路口停讓及交通標誌等重要觀念。尤其在準備試教教材與模擬宣講過程中，必須深入理解相關知識並整理成易懂內容，才能有效向同學傳達重點。這段過程不僅加深自身對交通安全的認識，也同步提升中文表達能力與溝通技巧。

中華大學說，為強化學習成效，校方結合在地交通安全資源，邀新竹市監理站攜手新竹市警察局進入校園，共同辦理交通安全宣導活動。課程內容涵蓋交通法規、事故案例解析及情境影片教學，協助學生建立正確用路觀念；現場並導入「路口實境地墊」互動體驗，以模擬真實道路與路口環境的方式，引導學生從行人及駕駛不同角度觀察交通風險，學習辨識視線死角與潛在危險。透過沉浸式學習與實務演練，讓交通安全教育跳脫傳統課堂講授模式，進一步融入學生的日常生活之中。

中華大學指出，校方長期重視學生安全與陽光青年全人教育發展，除了持續推動交通安全教育，也透過實作參與、服務學習與領導能力培育等方式，引導學生將課堂所學轉化為實際行動。此次創新的外籍生交通安全種子講師制度，不僅協助國際學生更快適應臺灣交通環境，更培養其主動關懷公共事務、善於溝通分享及服務同儕的責任感，展現中華大學致力培育兼具國際視野、社會責任與實踐能力人才的教育成果。

學生體驗「路口實境地墊」互動課程，從模擬情境中學習辨識道路風險與安全用路觀念。圖／中華大學提供
學生體驗「路口實境地墊」互動課程，從模擬情境中學習辨識道路風險與安全用路觀念。圖／中華大學提供

中華大學首創外籍生交通安全種子講師制度，透過培訓與試教機制培育校園交通安全宣導新力量。圖／中華大學提供
中華大學首創外籍生交通安全種子講師制度，透過培訓與試教機制培育校園交通安全宣導新力量。圖／中華大學提供

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