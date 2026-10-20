布局新式核能 清大設MMR拚2031年引進

國立清華大學昨天與美國微型模組化反應器（Micro Modular Reactor，ＭＭＲ）開發商NuCube Energy簽署合作協議。清大表示，校內水池式研究用反應器（TＨＯＲ）預計二○四○年除役，為延續核能領域的教學、研究及醫療應用，最快二○三一年將在清大設置ＭＭＲ，並推進台灣新式核能科技發展。

清大指出，學校投入核能教育與科技研發超過六十年，校內水池式研究用反應器已運轉超過六十五年。為延續相關領域的教學與研究，並拓展核能技術的應用，清大將透過此次合作，評估新型反應器的設置與發展。

清大原子科學院院長葉宗洸表示，NuCube Energy已與美國愛達荷州立大學簽署合作協議，預計於二○二九年在該校建置全美第一部功率一ＭＷ的NuSun-1 MMR，清大期待在美國完成商轉後兩年內引進。

葉宗洸指出，ＭＭＲ是新一代小型核子反應器，具有體積小、模組化設計及可於工廠預製組裝等特色，微型反應器具自主供電的能力，適用於對供電穩定性要求高的算力中心、ＡＩ應用中心，降低對台電供電的依賴，減少突然停電的影響。

清大規畫透過ＭＭＲ推動台灣新能源發展，除維持既有的教學與研究，也將與NuCube Energy密切合作，將ＭＭＲ應用拓展至核子醫療領域，包括硼中子捕獲治療（ＢＮＣＴ）及同位素製造。

此外，清大也邀請國內機械、電機製造業參與前期準備工作，並投入原料、設備及零組件供應，提升國內供應商與相關製造業參與核能產業發展的能力與機會，促進產學合作。

清大校長高為元說，經濟部今年六月發布的「二○三○能源轉型白皮書」提到，政府將以開放態度持續關注國際新核能技術發展，並評估適合台灣的新核能技術。清大將持續為台灣努力，推動新核能技術發展與人才培育。

清大表示，未來該校可望成為高耗能產業了解ＭＭＲ，或小型模組化反應器（ＳＭＲ）應用的觀摩場域，提供建置經驗、核安要項、技術諮詢及人才資訊，供有意投入的產業參考，配合企業自發電力的能源政策，拓展低碳且穩定的電力來源。

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