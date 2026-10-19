清大布局新式核能！攜美商研議設置微型反應器 最快2031年進駐校園

國立清華大學今天與美國微型模組化反應器（Micro Modular Reactor，MMR）開發商NuCube Energy簽署合作協議，雙方將針對MMR技術發展、研究應用及部署可行性展開交流與評估。清大表示，校內水池式研究用反應器（THOR）預計於2040年除役，為延續核能領域的教學、研究及醫療應用，經現地參訪與評估後，決定與NuCube Energy合作，進一步研議在清大設置MMR的可能性。

清大指出，學校投入核能教育與科技研發超過60年，校內THOR也已運轉超過65年。為延續相關領域的教學與研究，並拓展核能技術的應用，清大將透過此次合作，評估新型反應器的設置與發展。

MMR是新一代小型核子反應器，具有體積小、模組化設計及可於工廠預製組裝等特色，並透過被動式安全系統提升安全性，可依不同設計應用於科學研究及其他非發電用途。

清大校長高為元表示，經濟部今年6月發布的《2030能源轉型白皮書》提到，政府將以開放態度持續關注國際新核能技術發展，並評估適合台灣的新核能技術。清大是全台灣核能教育與研發場域最完善的大學，推動新核能技術與教育，清大責無旁貸。

清大原子科學院院長葉宗洸表示，NuCube Energy已與美國愛達荷州立大學（Idaho State University）簽署合作協議，預計於2029年在該校建置全美第一部功率1MW的NuSun-1 MMR，以滿足核能領域的教學與研究需求。若進度順利，最快2031年在清大設置。

葉宗洸指出，清大規劃透過MMR推動台灣新能源發展，除維持既有的教學與研究，也將與NuCube Energy密切合作，將MMR應用拓展至核子醫療領域，包括硼中子捕獲治療（BNCT）及同位素製造。

此外，清大也邀請國內機械、電機製造業參與前期準備工作，並投入原料、設備及零組件供應，提升國內供應商與相關製造業參與核能產業發展的能力與機會，促進產學合作。

清大表示，未來也可望成為高耗能產業了解MMR或小型模組化反應器（SMR）應用的觀摩場域，提供建置經驗、核安要項、技術諮詢及人才資訊，供有意投入的產業參考，配合企業自發電力的能源政策，拓展低碳且穩定的電力來源。

清大指出，此次合作獲得台灣與美國公部門及相關業界關注與支持。校方期待NuCube Energy的MMR在美國完成商業運轉後，能於兩年內前往清大校園裝機建置，推進台灣新式核能科技發展。

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