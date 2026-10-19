影／清大校長是否留任？高為元：尊重言論自由、靜待校務會議結論

清華大學校長高為元之前被爆帶職赴美覓職，引起輿論熱議，多位院士也連署呼籲高為元主動辭職引退。高為元今天對此表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注明天校務會議結果。

由於明天清華大學將舉行校務會議，是否會討論高為元去留引發關注，高為元下午出席清華大學與美國NuCube Energy在台北簽署微型模組化反應器（MMR）合作協議記者會前，媒體加以追問此事，高為元一陣苦笑後才緩緩表示，對於其他人的發言屬於言論自由，都給予尊重，請大家可以關注明天校務會議的結果，對未來的校務，我想大家都努力把事情做好。至於對此事是否感到冤枉，高為元不回應，僅表示今天的重點是台灣的未來，應該把焦點放在台灣的未來。

清華大學校長高為元之前被爆帶職赴美覓職，引發熱議，多位院士也連署呼籲高為元主動辭職引退。高為元（圖）今天對此表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注明天校務會議結果。記者潘俊宏／攝影

媒體追問去留問題，清華大學校長高為元（右）今天表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注明天校務會議結果。記者潘俊宏／攝影

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