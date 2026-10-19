影／清大校長是否留任？高為元：尊重言論自由、靜待校務會議結論

清華大學校長高為元之前被爆帶職赴美覓職，引起輿論熱議，多位院士也連署呼籲高為元主動辭職引退。高為元今天對此表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注明天校務會議結果。
由於明天清華大學將舉行校務會議，是否會討論高為元去留引發關注，高為元下午出席清華大學與美國NuCube Energy在台北簽署微型模組化反應器（MMR）合作協議記者會前，媒體加以追問此事，高為元一陣苦笑後才緩緩表示，對於其他人的發言屬於言論自由，都給予尊重，請大家可以關注明天校務會議的結果，對未來的校務，我想大家都努力把事情做好。至於對此事是否感到冤枉，高為元不回應，僅表示今天的重點是台灣的未來，應該把焦點放在台灣的未來。
清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清華大學將於明天召開校務會議，高為元去留備受關注。面對媒體關心，高為元今天回應，尊重每個人的看法，請大家關注明天校務會議結果。
清大校長高為元今年5月1日續任後3天就赴美覓職引發爭議，清大明天下午將召開校務會議，外界關注校務會議是否會討論高為元的去留。據了解，根據目前各校務會議代表已受到的議程內容，會中將針對由校監會所提的高為元「意見調查」案進行討論，但是否有其他議案或臨時動議，仍要看當天情況。
台南應用科大今天宣布獲教育部核定補助2800萬元，加上校方自籌450萬元，總計投入美金百萬元在校內打造195坪「虛實整合智慧文創實作基地」，引進NVIDIA運算設備，並邀請教育部中區AI資源中心學校東海大學加入推動團隊，近日將推展運作。
國立清華大學今天與美國微型模組化反應器（Micro Modular Reactor，MMR）開發商NuCube Energy簽署合作協議，雙方將針對MMR技術發展、研究應用及部署可行性展開交流與評估。清大表示，校內水池式研究用反應器（THOR）預計於2040年除役，為延續核能領域的教學、研究及醫療應用，經現地參訪與評估後，決定與NuCube Energy合作，進一步研議在清大設置MMR的可能性。
清華大學校長高為元之前被爆帶職赴美覓職，引起輿論熱議，多位院士也連署呼籲高為元主動辭職引退。高為元今天對此表示，尊重每個人的言論自由與看法，請大家關注明天校務會議結果。
國立台中教育大學今天發表由智慧教育中心研發的AI教科書系統，校長郭伯臣說，此套系統可以協助教師教學，促進學生學習，並避免...
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