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清大校務會議明登場校長高為元去留受矚目 高為元：尊重每個人看法

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
清大校務會議明登場，高為元今天回應，尊重每個人的看法，請大家關注明天校務會議結果。記者柯美儀／攝影
清大校務會議明登場，高為元今天回應，尊重每個人的看法，請大家關注明天校務會議結果。記者柯美儀／攝影

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清華大學將於明天召開校務會議，高為元去留備受關注。面對媒體關心，高為元今天回應，尊重每個人的看法，請大家關注明天校務會議結果。

今年8月，高為元爆出赴美覓職爭議，雖於9月10日召開說明會道歉，仍未平息外界質疑。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義、香港科技大學前校長史維等10多位院士，月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。

高為元今天下午出席清華大學與美國NuCube Energy在台北簽署微型模組化反應器（MMR）合作協議記者會。面對媒體關心，他先是苦笑，未立即回應，經媒體再三詢問後才表示，對於其他人的發言，這是言論自由，予以尊重，「請大家關注明天校務會議的結果，至於未來在校務上，我想大家都會努力把事情做好。」

媒體追問是否感到被冤枉，高為元表示，今天的重點是台灣的未來，應該把焦點放在台灣的未來。至於院士無法諒解，他則回應，仍尊重每個人的看法。

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高為元 清大 校長

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