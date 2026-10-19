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微藻製造生質酒精 中山大學研究發現新方向

中央社／ 高雄19日電

國立中山大學今天公布一項研究成果指出，微藻細胞內存在兩個關鍵調控節點，調整後可累積較多碳水化合物，作為後續發酵原料，為微藻製造生質酒精提供新的研究方向。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，生質酒精可作為汽油的部分替代燃料，也是生物製程的重要原料，但要從微藻製造生質酒精，關鍵不只是讓微藻吸收更多二氧化碳，而是讓吸收進細胞的碳往「可以利用」的方向走。

微藻進行光合作用時會吸收二氧化碳，這些碳進入細胞後，會分配到油脂、澱粉等不同物質。如何讓碳流向所需要的產物，是微藻能否進一步成為生質原料的關鍵。

國立中山大學海洋生物科技暨資源學系李澤民教授團隊長期追蹤微藻吸收二氧化碳後的碳流向，找到兩個能影響碳分配的關鍵節點，並進一步驗證調控後的微藻可累積較多碳水化合物，作為後續發酵原料。

研究團隊發現，其中一道關鍵與丙胺酸及ALT（丙胺酸轉胺酶）有關，另一道則與ACC（乙醯輔酶A羧化酶）有關。透過調整兩個節點，可讓部分原本可能流向油脂的碳，轉而累積為澱粉及其他碳水化合物。

李澤民表示，微藻是生質能源與碳資源利用的重要研究對象，但如何將碳導向所需要的產品，一直是研究上的關鍵問題。此次找到兩個影響碳分配的調控節點，將讓研究者有機會依照後續用途調整碳的去向。

這項研究歷時約8年，由李澤民與東海大學講座教授兼副校長張嘉修、台灣大學生物科技研究所副教授陳仁治共同完成，成果獲刊於國際期刊「BioresourceTechnology」。

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