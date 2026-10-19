東海大學退休教師李惠美遺贈500萬元 永續獎助日文系學子

東海大學日文系退休教師李惠美，將遺產500萬元捐入東海大學永續發展基金，以本金永久留存、孳息持續運用的方式，設立「李惠美教師獎助學金」，並挹注日文系發展基金，讓這分跨越近半世紀的師生情誼，轉化為年年支持學子求學與系所發展的永續力量。

李惠美自日本留學返台後便進入東海大學任教，當時校內尚未成立日文系，先後服務於國際貿易學系及外國語文學系，待日本語文學系成立後，持續投入日語教育直到退休。她與東海的緣分延續近半個世紀，今年1月28日辭世後，以遺贈方式將畢生對教育的熱愛留在校園。

李惠美老師教學嚴謹，她重視課堂出席與學習態度，要求學生認真面對每一門課程，但比起成績高低，她更在意學生是否懂得「對自己負責」。因此她在課堂上嚴格要求，課堂外則真誠關懷，也讓她與許多學生建立深厚情誼。

這分關懷同樣延伸至後進教師。日文系主任張瑜珊表示，雖然未曾與李老師共事，但自進入東海、入住新進教師宿舍起，便受到她的照顧。「其實，住過宿舍的新進老師們，幾乎都受過惠美老師的關照。」對許多初來東海的教師而言，李老師不僅是資深前輩，更是協助大家融入校園生活的溫暖力量。

為延續對學生的照顧，李惠美將500萬元遺產捐入東海大學永續發展基金，本金永久保留在東海，每年以4%的孳息運用，其中75%用於「李惠美教師獎助學金」，支持日文系學生安心求學；其餘25%則挹注日文系發展基金，支持系所持續發展。透過永續基金機制，這筆捐贈將不再只是一次性的資助，而是陪伴更多學子成長的教育資源。

東海日文系退休教師李惠美(左)遺贈500萬元予東海大學永續發展基金，延續對學子與教育的關懷。圖／東海大學提供

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