快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

東海大學退休教師李惠美遺贈500萬元 永續獎助日文系學子

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海日文系退休教師李惠美遺贈500萬元予東海大學永續發展基金，延續對學子與教育的關懷。(左起)日文系主任張瑜珊、李惠美老師胞弟、姪女及日文系退休教師林珠雪。圖／東海大學提供
東海日文系退休教師李惠美遺贈500萬元予東海大學永續發展基金，延續對學子與教育的關懷。(左起)日文系主任張瑜珊、李惠美老師胞弟、姪女及日文系退休教師林珠雪。圖／東海大學提供

東海大學日文系退休教師李惠美，將遺產500萬元捐入東海大學永續發展基金，以本金永久留存、孳息持續運用的方式，設立「李惠美教師獎助學金」，並挹注日文系發展基金，讓這分跨越近半世紀的師生情誼，轉化為年年支持學子求學與系所發展的永續力量。

李惠美自日本留學返台後便進入東海大學任教，當時校內尚未成立日文系，先後服務於國際貿易學系及外國語文學系，待日本語文學系成立後，持續投入日語教育直到退休。她與東海的緣分延續近半個世紀，今年1月28日辭世後，以遺贈方式將畢生對教育的熱愛留在校園。

李惠美老師教學嚴謹，她重視課堂出席與學習態度，要求學生認真面對每一門課程，但比起成績高低，她更在意學生是否懂得「對自己負責」。因此她在課堂上嚴格要求，課堂外則真誠關懷，也讓她與許多學生建立深厚情誼。

這分關懷同樣延伸至後進教師。日文系主任張瑜珊表示，雖然未曾與李老師共事，但自進入東海、入住新進教師宿舍起，便受到她的照顧。「其實，住過宿舍的新進老師們，幾乎都受過惠美老師的關照。」對許多初來東海的教師而言，李老師不僅是資深前輩，更是協助大家融入校園生活的溫暖力量。

為延續對學生的照顧，李惠美將500萬元遺產捐入東海大學永續發展基金，本金永久保留在東海，每年以4%的孳息運用，其中75%用於「李惠美教師獎助學金」，支持日文系學生安心求學；其餘25%則挹注日文系發展基金，支持系所持續發展。透過永續基金機制，這筆捐贈將不再只是一次性的資助，而是陪伴更多學子成長的教育資源。

東海日文系退休教師李惠美(左)遺贈500萬元予東海大學永續發展基金，延續對學子與教育的關懷。圖／東海大學提供
東海日文系退休教師李惠美(左)遺贈500萬元予東海大學永續發展基金，延續對學子與教育的關懷。圖／東海大學提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

東海大學 東海 日文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科技人文完美結合 加拿大教師林婕芸獲海外師鐸獎

林芳燕實踐開講　談閱讀改變人生

父女兩代「王老師」捐250萬 為嶺東科大打造烘焙教室

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

相關新聞

清大校長赴美爭議延燒 校務會議明日登場列討論

清大校長高為元今年5月1日續任後3天就赴美覓職引發爭議，清大明天下午將召開校務會議，外界關注校務會議是否會討論高為元的去留。據了解，根據目前各校務會議代表已受到的議程內容，會中將針對由校監會所提的高為元「意見調查」案進行討論，但是否有其他議案或臨時動議，仍要看當天情況。

南應大以NVIDIA設備建置AI算力中心 聯手東海大學推智慧文創基地

台南應用科大今天宣布獲教育部核定補助2800萬元，加上校方自籌450萬元，總計投入美金百萬元在校內打造195坪「虛實整合智慧文創實作基地」，引進NVIDIA運算設備，並邀請教育部中區AI資源中心學校東海大學加入推動團隊，近日將推展運作。

中教大發表AI教科書 避免學生思考外包

國立台中教育大學今天發表由智慧教育中心研發的AI教科書系統，校長郭伯臣說，此套系統可以協助教師教學，促進學生學習，並避免...

東海大學退休教師李惠美遺贈500萬元 永續獎助日文系學子

東海大學日文系退休教師李惠美，將遺產500萬元捐入東海大學永續發展基金，以本金永久留存、孳息持續運用的方式，設立「李惠美教師獎助學金」，並挹注日文系發展基金，讓這分跨越近半世紀的師生情誼，轉化為年年支持學子求學與系所發展的永續力量。

微藻吸碳不只減碳 中山大學找到「兩道開關」製生質酒精

中山大學海洋生物科技暨資源學系李澤民教授團隊研究發現，微藻細胞內存在兩個影響碳流向的關鍵調控節點，猶如兩道「開關」，調整後可促使部分原本進入油脂合成的碳，轉向累積澱粉及其他可發酵的碳水化合物，為微藻固定二氧化碳並製造生質酒精提供新的研究方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。