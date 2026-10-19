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清大校長赴美爭議延燒 校務會議明日登場列討論

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大校長高為元。圖／聯合報系資料照
清大校長高為元。圖／聯合報系資料照

清大校長高為元今年5月1日續任後3天就赴美覓職引發爭議，清大明天下午將召開校務會議，外界關注校務會議是否會討論高為元的去留。據了解，根據目前各校務會議代表已受到的議程內容，會中將針對由校監會所提的高為元「意見調查」案進行討論，但是否有其他議案或臨時動議，仍要看當天情況。

記者今致電給清大，對此，清大回應，謝謝大家的關心，明日議程將按照議事規定進行。

清華大學校長高為元被爆今年5月1日通過續任僅三天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信抨擊。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士月前共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。

隨後，清大於上月29日舉行全校開學後首次行政會議，會中，校內四名副校長呂平江、張祥光、嚴大任和邱博文共同署名發給全校行政會議人員一封信，希望大家恪守行政中立，並讓該事件回歸法定制度，與清大共度挑戰。

清大明將開校務會議，據悉，目前排定的議程中，攸關高為元的議案僅有校監會所提的意見調查，至於現場是否會提出新方案或臨時動議，仍視當下情況而定。

而意見調查的重點，包括高為元續任又赴美覓職一事，是否對清大校譽造成損害，以及是否影響未來校務領導治理。若提案通過預計請計算機中心透過校務資訊系統，針對教師、職員、學生及校友等4大群體，進行為期2周、具公信力的匿名抽樣意見調查。該提案必須要待校務會議通過才能進行。

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