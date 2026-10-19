中教大發表AI教科書 避免學生思考外包

國立台中教育大學今天發表由智慧教育中心研發的AI教科書系統，校長郭伯臣說，此套系統可以協助教師教學，促進學生學習，並避免學生思考外包給AI。

台中教育大學今天舉辦「AI教科書發表暨合作啟動記者會」，會中發表由智慧教育中心研發的AI教科書系統，並與台南市政府教育局、南投縣政府教育處及見賢思琪教育基金會簽署合作意向書，共同推動AI教學應用。

校長郭伯臣分享，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的2026數位教育展望，通用型AI（例如ChatGPT、Gemini等）雖能快速協助學生完成作業，但卻可能造成「認知卸載」，也就是讓學生把推理、組織與判斷等交給AI，導致作業品質提升，但學生卻沒有實際理解。

郭伯臣表示，要減少學生把思考外包給AI，要先看得見學生如何使用AI。中教大的AI教科書以「教師好教、學生好學、學習好分析」為理念，將備課、教學與學習分析透過AI串聯。

郭伯臣介紹，AI教科書可以協助教師生成課程大綱、講義、投影片等，教師可依照教學目標、學生需求與程度調整，減少重複性備課工作，並且可協助教師設計AI智慧夥伴，尤其在偏鄉學生少的地方，可以與學生互動並引導學生提問、討論，讓學生釐清觀念。

此外，郭伯臣表示，AI教科書可同步分析學習歷程、測驗、工具操作、AI對話等，協助了解學生學習難點進行適性推薦，並分析學生思考外包給AI的程度，協助教師掌握學生狀況。

中教大指出，與台南市教育局、南投縣政府教育處及見賢思琪育基金會的合作，除了導入AI教科書系統外，更透過教育行政機關，協助教師有資源、有時間實踐有效的AI教學模式，結合第一線教師的回饋持續研發可供全國學校參考的教學模式。

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