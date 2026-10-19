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南應大以NVIDIA設備建置AI算力中心 聯手東海大學推智慧文創基地

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供
南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供

台南應用科大今天宣布獲教育部核定補助2800萬元，加上校方自籌450萬元，總計投入美金百萬元在校內打造195坪「虛實整合智慧文創實作基地」，引進NVIDIA運算設備，並邀請教育部中區AI資源中心學校東海大學加入推動團隊，近日將推展運作。

校長許和捷表示，該校是今年唯一非理工科系受補助學校，身為全台唯一設有藝術學院的科大，將透過專屬地端高階算力中心，在全國首創智能應用設計學院引導學生跨域多元學習，掌握與業界同步的AI協作與模型實戰經驗，開創美感生活設計的新格局。

許和捷說，智慧文創基地核心即為高規格的地端算力中心與應用場域，整體規畫為高階算力設備機房、AIGC工作室及人工智慧整合營運中心三大功能空間。硬體規格一次到位，添購先進AI訓練伺服器、推理伺服器與高效能工作站，全面配置NVIDIA H200、RTX PRO 6000及最新一代RTX 5090等強大GPU設備。

許和捷指出，有別於僅依賴雲端付費工具，地端算力中心能讓學校在資料安全、模型部署與教學架構上擁有高度自主權，師生將能藉由NVIDIA的強大運算核心，深入進行大型模型微調與模擬產工作流程設計，並結合南台灣豐厚的人文歷史素材，開發專屬台灣文化特色的數位文創資產。

許和捷是東海大學藝術學院前院長，他說，為了將頂尖技術轉化為扎實的教育養分，力邀推動AI資源卓有成效的東海大學校長張國恩、教務長楊朝棟擔任顧問，借重東海在AI教學架構、種子教師培力與跨校資源整合厚實經驗，協助南應大打造具備藝術設計特色的AI培育藍圖。

他說，此計劃更進一步串聯成功大學、台南藝術大學及高雄科大，集結AI科研、文化資產數位活化及產學化推廣等各校頂尖專長，推動跨校課程資源共享與學生聯合實作，形成強大的跨校文創科技戰隊。

許和捷說，南應大規畫「AIGC智慧文創學分學程」，內容涵蓋AI生成內容、原型協作到虛實整合開發，透過基地高階算力實作出完整商業級原型與作品集。校方也將遴選培育10位AI種子教師建立成長社群並推動跨系協同授課，全案預期引領逾百名跨領域學生投入實作、促成30件實質產學合作案，並推進至少10件技術移轉與商品化落地成果。

許和捷表示，AI時代傳統美感手做技術更加重要，南應大全校以「美感生活職人」教育為核心，推動AI藝術教育絕不是教學生打指令、生成酷炫圖像，更重要的是培養學生找到市場需求，在文化理解、美感判斷與創作者倫理上靈活運用。

南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供
南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供

南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供
南應大引進輝達運算設備建置地端AI藝術算力中心、聯手東海大學推智慧文創基地。圖／校方提供

南應大引進輝達H200運算加速器、建置地端AI藝術算力中心。圖／取自輝達官網
南應大引進輝達H200運算加速器、建置地端AI藝術算力中心。圖／取自輝達官網

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