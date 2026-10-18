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抗癌期間仍堅持重返舞台指揮 逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶辭世

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶，長年投入管樂教育，身受學生敬愛。圖／林聖翰提供
逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶，長年投入管樂教育，身受學生敬愛。圖／林聖翰提供

逢甲大學樂團指揮老師呂彥慶，長年投入管樂教育，身受學生敬愛。呂因罹患白血病，歷經數月治療與骨髓移植，仍不敵罕見併發症，昨天深夜辭世。消息傳出後，許多曾受其指導的學生、校友及音樂界友人深感不捨。

呂彥慶多年來致力於管樂教育，對音樂始終懷抱高度熱忱。無論是平日的樂團排練、學生指導，或是每一場正式演出，他總是全心投入，陪伴學生在音樂中學習、成長。對許多逢甲管樂團的學生與校友而言，「呂彥慶不僅是指揮，更是音樂道路上重要的引路人」。

今年5月，呂彥慶因罹患白血病住院接受治療，即使面對病痛，他仍保持積極樂觀的態度。令人動容的是，6月底治療期間，他因放不下對音樂的熱愛，特別向醫師請假，在獲得許可後短暫離開醫院，重返熟悉的舞台指揮音樂會；這段帶病登台的經歷，如今也成為許多團員心中格外珍貴的回憶。

呂彥慶8月中旬，接受骨髓移植，幸運地透過慈濟骨髓資料庫找到配對完全相符的捐贈者。移植後一度傳來令人振奮的消息，血球逐漸恢復生長，醫師甚至曾評估有機會在中秋節返家休養。

然而，病情隨後急轉直下。呂彥慶出現骨髓移植後罕見且嚴重的併發症「肝竇阻塞症候群」，肝功能指數快速惡化，後續又併發菌血症。醫療團隊積極搶救，並努力尋找治療藥物，期間病情雖曾短暫好轉，最終仍未能挽回生命。

呂彥慶家屬形容，呂老師一路面對的都是極為罕見且艱難的挑戰，但他始終勇敢面對，從未輕易放棄希望。家屬也希望親友與學生不要只留下哀悼與節哀的話語，而是分享與呂老師相處的點滴，盼透過這些回憶，讓孩子們未來能夠看見父親曾經如何被許多人深深喜愛，也讓呂老師帶給大家的溫暖，繼續留在這個世界上。

逢甲大學管樂團指出，呂老師多年來的陪伴，早已成為樂團歷史中不可或缺的一部分，他對音樂的要求、對學生的關懷，以及對樂團發展的堅持，將持續留在每一位曾與他共同演奏的團員心中。

逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶，因罹患白血病，歷經數月治療與骨髓移植，仍不敵罕見併發症，昨天深夜辭世，消息傳出後，許多曾受其指導的學生、校友及音樂界友人深感不捨。圖／林聖翰提供
逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶，因罹患白血病，歷經數月治療與骨髓移植，仍不敵罕見併發症，昨天深夜辭世，消息傳出後，許多曾受其指導的學生、校友及音樂界友人深感不捨。圖／林聖翰提供

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