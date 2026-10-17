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海大校慶表揚十大傑出校友 檢察長、署長、副市長等卓越表現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
10位傑出校友專業領域橫跨深海科研、能源轉型、司法廉政、邊境國安、航運管理、技職教育及生醫創新。圖／國立台灣海洋大學提供
10位傑出校友專業領域橫跨深海科研、能源轉型、司法廉政、邊境國安、航運管理、技職教育及生醫創新。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學今天舉行73周年校慶慶祝大會，頒獎表揚10位傑出校友，包括台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎，他出身警界並苦讀考取司法官，被譽為「追稅悍將」；經濟部能源署署長的吳志偉自基層公職工程師起步，深耕海事工程與環境系統分析；還有台南市副市長姜淋煌等人，均在各自專業領域有卓越成就。

10位傑出校友專業領域橫跨深海科研、能源轉型、司法廉政、邊境國安、航運管理、技職教育及生醫創新，具體展現海大深耕海洋專業、孕育頂尖人才的豐碩辦學成果。慶典貴賓雲集，海洋委員會常務副主委吳欣修、交通部航港局副局長饒智平、基隆市副市長邱佩琳、國立海科館長等人到場。

校長許泰文指出，海大攜手基隆市政府戮力推動電廠擴建、海灘營造、算力中心建置與填海造陸等重大工程，以專業科研能量鏈結市政建設，未來將持續以海洋頂尖特色目標邁進。

10位傑出校友分別為國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任廖德裕、國立高雄科技大學水產食品科學系特聘教授謝淑玲、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎、經濟部能源署長吳志偉、關務署基隆關關務長吳慧燕、台南市副市長姜淋煌、正德海運公司總經理張寶安、中華民國海員總工會理事長葉慶榮、國立蘭陽女子高級中學校長陳銓及森兆生醫執行長李政諺。

邱佩琳說，基隆市政府與海大透過「市海平台」緊密合作，共同研商城市發展與各項實質議題。謝國樑在造灘工程、算力中心建置及填海造陸等市政規畫，皆深受許校長與海大專業團隊的啟發，深信基隆可以留住更多人才。

吳志偉代表致詞表示，獲選傑出校友不僅是一份殊榮，更承載著感恩與責任。他回顧40年前自己就是在海洋廳參加開學典禮，如今重返母校，深刻感受到海大辦學成果斐然，學生規模與學術能量皆大幅提升。

慶典貴賓雲集，海洋委員會常務副主委吳欣修、交通部航港局副局長饒智平、基隆市副市長邱佩琳、國立海科館長等人到場。圖／國立台灣海洋大學提供
慶典貴賓雲集，海洋委員會常務副主委吳欣修、交通部航港局副局長饒智平、基隆市副市長邱佩琳、國立海科館長等人到場。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學今天舉行73周年校慶慶祝大會。圖／國立台灣海洋大學提供
國立台灣海洋大學今天舉行73周年校慶慶祝大會。圖／國立台灣海洋大學提供

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