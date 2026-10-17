靜宜大學臥虎藏龍 蕭添進從校安工作到國際發明獎創新守護校園

靜宜大學臥虎藏龍，任職於學務處「校園安全暨生活輔導中心」的蕭添進，除了守護校園安全，還是「國際發明家」。他多年投入發明研究，累積取得81項專利，於國際發明展榮獲8金、10銀、7銅及多項特別獎。他更將發明思維融入校園行政，運用資訊科技優化管理流程、提升行政效率，並為校園安全注入智慧化能量。

蕭添進表示，他大學主修美術，曾任國防部軍職智庫研究人員，始終相信好的創作應兼具美感與實用價值。真正的轉捩點，是2011年進入國立勤益科技大學擔任校安人員，看到許多教授將創意化為改善生活的發明而深受啟發，因此開始投入發明研究。

「發明除了創意，更需要團隊。」蕭添進表示，在教授指導、學校資源支持及學生共同參與下，自2013年起投入發明研發、申請專利，並參與國際發明展，逐步將創意化為實體作品，也深刻體會跨領域合作的重要性。

蕭添進2019年到靜宜大學任職，投入校園安全與學生的生活輔導工作。他認為，校安工作與發明有著相同的核心精神，就是「發現問題、解決問題」。他運用資料庫程式優化遺失物管理、建構學生輔導通報機制，並將創新理念應用於機密資料與個資管理，提升行政效率與服務品質。

多年來，他與勤益科大團隊合作研發的成果涵蓋智慧生活、資訊安全及文創設計，曾於台北、德國紐倫堡、韓國首爾、俄羅斯阿基米德及羅馬尼亞等國際發明展獲獎，並獲泰國、韓國特別獎，及彰化縣與新北市政府表揚。其中「迷你傘架」、「膠囊牙膏」、「角度感應智慧傘」等作品，都源自生活觀察，充分展現創意與實用價值。

眾多作品中，令蕭添進難忘的是「角度感應智慧傘」，榮獲德國紐倫堡國際發明展金牌，也是全球第一把以傘身角度控制開闔的智慧傘。發明靈感源自台灣騎樓遮雨空間經常中斷，及人們手提重物或懷抱嬰孩時，不便開關雨傘的生活經驗。

沒有機械與電子背景的他，為了完成夢想，四處向老師請益，自行購買零件反覆測試，並拜訪彰化電動傘製造商。在勤益科大機械工程系陳聰嘉教授團隊協助下，他突破傳統，設計出利用傘身角度控制開闔的獨創結構，使用者只要改變傘身角度，即可自動完成開傘與收傘。

另一項代表作「機密文件回收方法」，由他與陳聰嘉教授團隊共同研發，突破傳統碎紙方式，透過水溶解技術銷毀大量文件，並將紙漿回收再利用，兼顧資訊安全與環境永續。這項發明取得中華民國發明專利，也榮獲羅馬尼亞國際發明展金牌及特別獎。

蕭添進感謝一路提攜的師長與前輩，未來他將持續投入創新研發，並構思運用液態氮超低溫特性與物理粉碎機制，發展更環保、更安全的資料銷毀技術，以創新回應社會需求。

靜宜大學蕭添進結合專業知識與生活觀察，透過創新發想回應實際需求，展現發明家的實踐精神。圖／靜宜大學提供

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