台大校長籲普發現金外加碼教育投資 盼各黨團重視留才攬才

台大今天舉行115學年第一學期第一次校務會議。台大校長陳文章會後受訪時表示，近期台灣將普發1萬元，也有聲音喊出應該普發2萬，但高等教育特別預算3年也才200億，希望各黨團能思考也加強對高等教育、中小學師資聘任的投資。

陳文章說，近年無論是教育部或台大推出的留才攬才計畫，部分多因為競爭對象開出較優渥的薪資、環境而選擇他國，加上近年學術界還面臨業界競爭，世界皆然，如今年數學界的桂冠菲爾茲獎得主Tsimerman，就決定離開學界改投入業界。

陳文章說，近年多說稅收超徵，政府將普發民眾1萬元現金，也有聲音喊出應該普發2萬，但高等教育特別預算3年也才200億，希望各黨團能考慮，在普發1、2萬間，思考近期高等教育問題，甚至中小學師資聘不滿等狀況。

「是不是有部分預算，能支持我們留才攬才。」陳文章說，不只中小學缺老師，近年的中小學教師離職率也比以前高，但聘好的師資才有好的人才，中小學缺老師，屆時大學端也會被影響。希望於普發現金之外，各黨團都能支持與回應教育各階段的人才問題。

陳文章也說，不只薪資，制度是否具備彈性也很重要，若要聘任一名師資，卻全部要經過既有的三級三審制會有困難，有些外籍學者，不見得能接受此制度，也會考量來台後能否發揮，應給學校及學院更大彈性。當要延攬一優秀人才，制度也要進一步連結。

陳文章也建議，教育部設有各項計畫，如玉山學者計畫、世界卓越一百計畫；台大也推出椰林學者，以薪資為考量，但若學者需要團隊，台大也能給予協助，「只我們的規模跟海外比確實有差距。」但國內既有的計畫多是個別提出，也希望各個計畫都能通盤結合。

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