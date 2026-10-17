落實數位平權 台大擬補助清寒生 1年8千元獎學金資助購買AI進階服務

國立台灣大學今天舉行115學年第一學期第一次校務會議。台大地理系特聘教授簡旭伸提出弱勢清寒學生AI平權，台大校長陳文章說，台大約有400名中低收入戶生，預計補助1年8000元，以獎學金方式資助學生購買如AI進階服務或Token。

大專校院師生近年多會透過AI協作完成研究，但若要使用較高等級的商用AI模型，多需每個月付費訂閱，可能對學生帶來經濟負擔。

簡旭伸表示，經濟狀況較好的學生能自行付費購買進階AI服務，但部分清寒學生則難以負擔。為落實數位平權，建議學校能建立如AI帳號授權制度，緩解經濟能力帶來的數位落差。

陳文章則回應，台大目前約有中低收入戶學生約400人，預計可透過希望獎助學金或清寒獎學金方式，提供學生一年約8000元，足以支持學生使用較專業的商用AI，研議下個學期就會實施。若學生已經有作業上的需要，可以先向學務處反應，看如何給予支持。

也有校務會議教師代表指出，沒有好的軟體不可能享受到AI帶來的效益，海外如新加坡國立大學已開通全校性的ChatGPT，美國史丹佛大學則是開通Claude。香港大學理論上無法使用如Google等服務，但港大也正在和該公司討論，希望幫全校師生一同訂閱，希望台大也有完整的時程、規劃，讓師生都能使用到更專業的軟體。

台大副校長廖婉君說，會請計算機及資訊網路中心洽談，看相關商業公司能否做全校性授權，讓師生可以用較低廉的費用使用AI模型，另外，台大也已經建立地端LLM開源軟體提供師生使用。

另外，台大也於今天校務會議說明「AI與數位治理策略工作小組5年計畫初步構想報告」，初步架構為人文為根、AI為翼，4大功能分組包括人才培育、創新研究、智慧行政、運算環境。

陳文章也說，學校會努力，「不管爭取到政府多少支持。」會盡量想辦法、找資源，以完成學校的計畫。

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