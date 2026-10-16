陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

一名於國立台灣大學就讀了陸生，日前於社群平台抖音貼出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署今天廢止其入境許可並驅逐出境，台大則表示，該生為本校國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受相關機關詢問並提供協助，該生已於今天離境。

該名陸生日前出席台大活動，其中一張照以借位方式以手指捏賴清德頭部，並寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」。

該生雖然事後已將貼文下架，但仍引發爭議，移民署今廢止其入境許可並驅逐出境。台大則表示，學生為本校國際姊妹校交換生，事件發生後，秉持關懷學生的立場，在校方陪同下接受相關機關詢問並提供必要的協助後，依法處理，該生已於10月16日離境。

據了解，該名學生其實在歐美地區大學在學中，該大學與台大簽署姐妹校。該生遭驅逐，只是提早終止交換期程，不會影響其學位，台大也已經通知姐妹校該狀況。

台大也重申，一向重視言論自由，並致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政的不同意見與批評，均予以尊重，也認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎。此次政府依規執法，台大予以尊重，希望經過此事件，學生更能理解言論自由的行使仍應兼顧對他人的尊重。

在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句。記者翁至成／翻攝

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