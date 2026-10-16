快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
王姓男大生涉嫌違反我國法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝
王姓男大生涉嫌違反我國法規，昨晚遭決議廢止入境許可，今天在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

一名於國立台灣大學就讀了陸生，日前於社群平台抖音貼出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署今天廢止其入境許可並驅逐出境，台大則表示，該生為本校國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受相關機關詢問並提供協助，該生已於今天離境。

該名陸生日前出席台大活動，其中一張照以借位方式以手指捏賴清德頭部，並寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」。

該生雖然事後已將貼文下架，但仍引發爭議，移民署今廢止其入境許可並驅逐出境。台大則表示，學生為本校國際姊妹校交換生，事件發生後，秉持關懷學生的立場，在校方陪同下接受相關機關詢問並提供必要的協助後，依法處理，該生已於10月16日離境。

據了解，該名學生其實在歐美地區大學在學中，該大學與台大簽署姐妹校。該生遭驅逐，只是提早終止交換期程，不會影響其學位，台大也已經通知姐妹校該狀況。

台大也重申，一向重視言論自由，並致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政的不同意見與批評，均予以尊重，也認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎。此次政府依規執法，台大予以尊重，希望經過此事件，學生更能理解言論自由的行使仍應兼顧對他人的尊重。

在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句。記者翁至成／翻攝
在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句。記者翁至成／翻攝

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

陸生 賴清德 台大 台灣大學 移民署 抖音 交換生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑台大陸生借位捏頭喊「小小賴清德拿下」 陸委會：已收到檢舉

「小小賴清德拿下」台大陸生捏頭照挨轟 刪文道歉：沒有人身傷害計畫

大陸交換生Po捏頭「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 喊冤：覺得賴很可愛

女高中生墜樓亡…傳遭誣陷偷班費 校方澄清：非事實

相關新聞

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

一名於國立台灣大學就讀了陸生，日前於社群平台抖音貼出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署今天廢止其入境許可並驅逐出境，台大則表示，該生為本校國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受相關機關詢問並提供協助，該生已於今天離境。

半導體人才荒！高雄132億研教園區啟動 清大、陽明交大都來了

半導體人才需求大增，高雄市政府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，總經費約132億元，擴充半導體、AI等研發空間，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才，為南台灣科技產業注入新血。

北市營養午餐再傳食安疑慮 天母國中8學生不適

北市天母國中傳出8名學生身體不適，教育局昨天獲報後，第一時間與衛生局啟動聯合稽查，並將午餐留樣及乳品等檢體送驗，結果預計2周後出爐。教育局今表示，8名學生今已返校上課，將持續追蹤學生健康並嚴格把關校園飲食安全。

清大成立「重點創新校際研究學院」 高雄校區2030年全面啟用

國立清華大學今宣布，設於高雄校區的「重點創新校際研究學院」已獲教育部核定，成為清大第14個學院。新學院針對半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、智慧機器人等五大重點領域規劃碩博士學位學程，促進國家重點領域產學合作，回應南台灣產業升級、人才培育及地方發展需求，預計116學年度起招生，每學年共招收120名碩博士研究生。

金大跳島學習再添中央大學 優秀學生可領1萬元

國立金門大學推動「跳島學習」再添新夥伴！金門大學昨與國立中央大學簽訂交換生合作協議書，進一步擴大跨校交流網絡，目前金大國內交換學習累計已達482人次，115學年度第1學期交換學生人次較前一學年度同期成長25%。為鼓勵學生走出金門、拓展學習視野，校方更設立國內交換學習獎學金，前往8所合作大學完成交換學習且成績優異的學生，可獲1萬元獎勵金，降低異地求學的經濟負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。