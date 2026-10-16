清大成立「重點創新校際研究學院」 高雄校區2030年全面啟用

國立清華大學今宣布，設於高雄校區的「重點創新校際研究學院」已獲教育部核定，成為清大第14個學院。新學院針對半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、智慧機器人等五大重點領域規劃碩博士學位學程，促進國家重點領域產學合作，回應南台灣產業升級、人才培育及地方發展需求，預計116學年度起招生，每學年共招收120名碩博士研究生。

同日，國家重點領域校際研教園區舉辦新建工程啟動儀式，清大高雄校區的產學二館、產學三館及研教大樓新建工程也正式啟動，預計2030年完工啟用。

清大表示，響應大南方新矽谷推動方案與高雄市政府的邀請，依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，歷經近兩年籌備與規劃，在高雄校區設立「重點創新校際研究學院」。該學院共規畫設立6個碩博士學位學程，包括「半導體先進製造與創新材料」、「人工智慧」、「智慧製造」、「永續創新與綠色科技」、「永續領導與都市轉型」及「智慧機器人」，呼應南台灣科技產業快速發展衍生的人才與技術需求。

清大校長高為元表示，「重點創新校際研究學院」是由國家、企業、大學聯手，促成人才培育、產業升級以及學術創新的「三贏」，更是清大「百大百億」策略的重要布局。

清華大學副校長、高雄校區執行長嚴大任表示，「重點創新校際研究學院」的另一大任務是串連校際合作。清大與國立高雄大學、高雄醫學大學、文藻外語大學以師資交流、跨校選課、論文指導、設備共享等模式，匯聚各大學的特色與能量，相互支援及增能，共同促進「大南方新矽谷」的發展。

嚴大任指出，重點創新校際研究學院主要由企業捐款及國發基金以1比1方式相對提撥資金營運，清大將持續拓展資源，與更多企業攜手投入人才培育與科研，讓產學合作的能量持續擴大。

重點創新校際研究學院成立之前，清大已在高雄校區開辦數個碩士學分班，其中，「三維晶片力學設計與可靠度分析」課程已於今年7月開班，「人工智慧」課程也即將於10月17日開班。這些碩士學分班所授予的學分，未來都可在重點創新校際研究學院相關學位學程申請抵免。

清大指出，今年初清大高雄校區已將蓮池潭畔原有建築整建為進修一館並啟用，作為教室及行政空間。在中央與高雄市政府的支持下，除了持續整建進修二館，還將新建產學二館、產學三館以及研教大樓，其中設置乾式實驗室、濕式實驗室、無塵室、產學合作基地、教室以及行政中心等，教學研究及產學交流功能完善。

清大表示，期待能持續加強與南台灣各界的合作，結合北部既有的學術研究能量與南方蓬勃發展的產業生態圈，共同打造具有國際視野與在地連結的學研平台。

清華大學高雄校區已陸續開課，培育南台灣產業所需人才。圖／清大提供

清華大學校長高為元（左）與高雄市長陳其邁（中）於國家重點領域校際研教園區新建工程啟動儀式中，聽取高雄市副市長林欽榮介紹園區建設規畫。圖／清大提供

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