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半導體人才荒！高雄132億研教園區啟動 清大、陽明交大都來了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，啟動蓮池潭東側「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影
高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，啟動蓮池潭東側「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影

半導體人才需求大增，高雄市政府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，總經費約132億元，擴充半導體、AI等研發空間，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才，為南台灣科技產業注入新血。

國家重點領域校際研教園區中央政府補助100億元，其餘約32億元由高市府自籌，規畫三大基地、六項建設，涵蓋研教大樓、產學一館、產學二館、產學三館、進修館整修及第二會館等，配置半導體技術、精密檢測中心、無塵室與實驗室，打造南台灣高階科技人才培育基地，各項工程預計2029至2030年間陸續完工。

市長陳其邁今天致詞形容，這是對教育界「巨人的投資」，他也透露當初爭取時，本以為「兩家中一家」就很難得，沒想到兩所大學都決定落腳，讓高雄一次增加兩所頂尖大學。

陳其邁說，現代半導體與先進科技如台積電晶片封裝、AI 散熱等極其複雜，產業合作已從過去企業出題、學校解答的傳統長鏈模式，轉變為共同研發、投資的緊密結合。

他強調，過去企業轉移可能考量水電或成本，但最根本的瓶頸在於缺乏人才，清大陽明交大到高雄，對加速人才培育與南台灣產業轉型至關重要。

陽明交大副校長陳永富表示，將推動學士後半導體學程，並爭取大學期間預修，讓學生畢業後再讀一年取得第二學位，目前也積極申設高雄碩士學程，盼加速培育跨域科技人才，銜接產業需求。

清大校長高為元宣布，教育部上周已核准清大在高雄設立「跨校級產學院」，這是清大近5年成立的第3所新學院，將結合台積電等企業資源，攜手南部夥伴大學培育高階科技人才，支援南台灣產業發展。

市府表示，這次啟動六項工程，A基地以陽明交通大學為核心，興建產學一館，聚焦半導體、AI及淨零科技；B基地由清華大學進駐，興建產學二館、三館及研教大樓，擴充跨領域研究與企業合作空間；C基地則興建園區第二會館及多功能活動中心，完善住宿、生活及運動機能。

市府表示，園區也將開放南部38所大專院師生共同使用，選修陽明交大「學士後學程」，並與高雄大學、長榮大學等在地院校合作預修機制，讓學生在大學期間預修後，銜接至園區修讀第二學位或碩博士高階學位，預計2030年可累積4000 多位產業與學術精英參與進修與培訓，建立從人才培育、前瞻研發到產業應用的完整生態系。

高雄「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，總經費約132億元。記者郭韋綺／攝影
高雄「國家重點領域校際研教園區」六大建設工程，總經費約132億元。記者郭韋綺／攝影

高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」，總經費約132億元，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影
高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」，總經費約132億元，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影

高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」，總經費約132億元，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影
高雄市府延攬清華大學、陽明交通大學兩所頂大進駐，今在蓮池潭東側啟動「國家重點領域校際研教園區」，總經費約132億元，預計2030年前培育逾2100名博碩士高階人才。記者郭韋綺／攝影

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