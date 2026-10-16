快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

天母國中疑食安事件8生身體不適 北市：已採樣送驗

中央社／ 台北16日電

北市天母國中發生疑食安事件，8名學生用餐後身體不適。教育局說，昨天獲報後到校稽查，送驗午餐留樣等檢體，檢驗結果預計2週後出爐；8名學生已返校上課，持續追蹤健康狀況。

政治工作者周軒今天在臉書發文指出，接獲投訴台北市士林區某國中，昨天吃完營養午餐後，有5名學生出現嘴唇紅腫、不舒服情形，送往榮總急診。

台北市教育局發布新聞稿說明，昨天接獲天母國中通報，有8名學生出現身體不適情形，第一時間會同衛生單位啟動聯合稽查，派員到校採檢，並將昨天午餐留樣、乳品等檢體送驗，檢驗結果預計2週後出爐。

教育局指出，經查，此案供膳業者為位於新北市的愛欣食品有限公司，另供應北市其他6所學校，目前未接獲其他學校師生反映身體不適。教育局今天會同新北市衛生局，前往稽查業者廚房、環境衛生及採樣檢驗，進一步釐清事件。

教育局說，目前8名學生均已返校上課，將持續追蹤學生健康狀況。為保障師生用餐權益，教育局已要求學校停止供餐，由備援廠商協助，確保學生午餐供應不受影響。

教育局強調，將以最高標準把關校園食品安全，此案後續將視檢驗結果釐清責任，若經查證屬供餐問題，或有違反契約規定情事，將依約、依規處置。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

食安 國中 天母

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

簡舒培爆吃營養午餐12人不適 北市教育局公布小卷檢驗報告「均屬正常」

北市延平中學餐食採樣送驗 民族與景興國小案排除校餐所致

北市延平中學爆食物中毒？蔣萬安：還不能斷定食物還是諾羅病毒

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

相關新聞

北市營養午餐再傳食安疑慮 天母國中8學生不適

北市天母國中傳出8名學生身體不適，教育局昨天獲報後，第一時間與衛生局啟動聯合稽查，並將午餐留樣及乳品等檢體送驗，結果預計2周後出爐。教育局今表示，8名學生今已返校上課，將持續追蹤學生健康並嚴格把關校園飲食安全。

金大跳島學習再添中央大學 優秀學生可領1萬元

國立金門大學推動「跳島學習」再添新夥伴！金門大學昨與國立中央大學簽訂交換生合作協議書，進一步擴大跨校交流網絡，目前金大國內交換學習累計已達482人次，115學年度第1學期交換學生人次較前一學年度同期成長25%。為鼓勵學生走出金門、拓展學習視野，校方更設立國內交換學習獎學金，前往8所合作大學完成交換學習且成績優異的學生，可獲1萬元獎勵金，降低異地求學的經濟負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。