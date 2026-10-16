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天母國中疑食安事件8生身體不適 北市：已採樣送驗
北市天母國中發生疑食安事件，8名學生用餐後身體不適。教育局說，昨天獲報後到校稽查，送驗午餐留樣等檢體，檢驗結果預計2週後出爐；8名學生已返校上課，持續追蹤健康狀況。
政治工作者周軒今天在臉書發文指出，接獲投訴台北市士林區某國中，昨天吃完營養午餐後，有5名學生出現嘴唇紅腫、不舒服情形，送往榮總急診。
台北市教育局發布新聞稿說明，昨天接獲天母國中通報，有8名學生出現身體不適情形，第一時間會同衛生單位啟動聯合稽查，派員到校採檢，並將昨天午餐留樣、乳品等檢體送驗，檢驗結果預計2週後出爐。
教育局指出，經查，此案供膳業者為位於新北市的愛欣食品有限公司，另供應北市其他6所學校，目前未接獲其他學校師生反映身體不適。教育局今天會同新北市衛生局，前往稽查業者廚房、環境衛生及採樣檢驗，進一步釐清事件。
教育局說，目前8名學生均已返校上課，將持續追蹤學生健康狀況。為保障師生用餐權益，教育局已要求學校停止供餐，由備援廠商協助，確保學生午餐供應不受影響。
教育局強調，將以最高標準把關校園食品安全，此案後續將視檢驗結果釐清責任，若經查證屬供餐問題，或有違反契約規定情事，將依約、依規處置。
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