北市營養午餐再傳食安疑慮 天母國中8學生不適

北市天母國中傳出8名學生身體不適，教育局昨天獲報後，第一時間與衛生局啟動聯合稽查，並將午餐留樣及乳品等檢體送驗，結果預計2周後出爐。教育局今表示，8名學生今已返校上課，將持續追蹤學生健康並嚴格把關校園飲食安全。

教育局表示，昨日接獲天母國中通報，有8名學生出現身體不適，教育局第一時間會同衛生局啟動聯合稽查，派員到校採檢，並將昨日午餐留樣及乳品等檢體送驗，檢驗結果預計約2周後出爐；今日8名學生均已返校上課，教育局及學校將持續追蹤學生健康狀況。

教育局指出，為保障師生用餐權益，教育局要求學校停止供餐，並由備援廠商協助供餐，確保學生午餐供應不受影響。

教育局經查，該案供膳業者為位在新北市的愛欣食品有限公司，另供應北市其他6所學校，目前沒有接獲其他供餐學校師生反映出現不適。今日教育局已會同新北市衛生局，前往該團膳業者廚房現場稽查、環境衛生清查及採樣檢驗，進一步釐清事件原因。

教育局強調，市府將持續以最高標準嚴格把關校園飲食安全。該案後續將視衛生局檢驗結果釐清責任，若經查證確屬供餐問題或有違反契約規定情事，將依約、依規處置。

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