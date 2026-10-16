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中央大學發現編號755922小行星 命名金門國家公園
中央大學與馬里蘭大學合作發現編號755922小行星，將其命名為金門國家公園（Kinmen），藉此把國家公園的文化與保育價值，從島嶼延伸到浩瀚星空。
中央大學今天發布新聞稿指出，自2006年啟動鹿林巡天計畫以來，所屬的鹿林天文台已發現超過800顆小行星，陸續透過天體命名，將台灣的地景、人文與科學成果帶向國際。
其中由鹿林天文台林宏欽、馬里蘭大學葉泉志合作發現的755922號小行星，近日正式獲國際天文學聯合會（IAU）命名為Kinmen，讓金門國家公園之名跨越地域與時空，登上浩瀚宇宙。
中大認為，這項命名不僅展現台灣天文觀測與研究成果，也象徵金門豐富的歷史文化與自然生態獲得國際天文界的肯定。
Kinmen小行星直徑約1公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約需3.61年（軌道週期）。距離太陽最近時（近日點）約2.69億公里，最遠時（遠日點）約4.38億公里。
中央大學校長蕭述三表示，小行星命名將金門國家公園與宇宙探索巧妙連結。地球上的金門國家公園承載珍貴的歷史記憶、自然資產及值得珍惜與傳承的故事，而宇宙中的金門國家公園則是一顆繞行太陽、持續探索太陽系的天體。
蕭述三期待藉由這次命名，讓金門的年輕學子在仰望星空時，也能因此對科學產生更多好奇。
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