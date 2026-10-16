金大跳島學習再添中央大學 優秀學生可領1萬元

國立金門大學推動「跳島學習」再添新夥伴！金門大學昨與國立中央大學簽訂交換生合作協議書，進一步擴大跨校交流網絡，目前金大國內交換學習累計已達482人次，115學年度第1學期交換學生人次較前一學年度同期成長25%。為鼓勵學生走出金門、拓展學習視野，校方更設立國內交換學習獎學金，前往8所合作大學完成交換學習且成績優異的學生，可獲1萬元獎勵金，降低異地求學的經濟負擔。

金大參考歐盟推動跨國教育的Erasmus計畫精神，結合島嶼大學的特色，發展「跳島學習」機制，鼓勵學生跨出熟悉的校園環境，前往不同大學修課、接觸多元教學資源及校園文化，透過與不同背景的同儕交流，培養跨領域學習能力與獨立思考的視野。

在校方持續推動下，金大學生交換足跡已遍及國內20所優質大學，累計482人次。其中，以國立成功大學85人次最多，其次為國立清華大學67人次、國立台灣師範大學66人次及國立中興大學65人次。115學年度第1學期交換學生人次較前一學年度同期增加25%，顯示跨校學習逐漸受到學生青睞，也為此次與中央大學建立合作關係增添新的動能。

除了拓展交換學習的合作版圖，金大也透過獎學金機制，協助學生跨越經濟門檻。校方創設「績優學生勇敢逐夢交換學習獎學金」，相關募款獲得各界響應，未來學生前往國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立中央大學、國立清華大學、國立中興大學、國立中正大學、國立成功大學及國立中山大學完成交換學習，且符合成績優異等資格者，可獲新台幣1萬元獎勵金，減輕異地學習所衍生的經濟負擔，讓學生更安心投入跨校學習。

金大表示，與中央大學簽訂合作協議，不僅增加學生選擇課程及學習環境的機會，也讓跨校交流從修課延伸至不同校園文化與學習經驗的探索。未來將持續拓展合作網絡，結合獎學金資源，鼓勵學生以金門為起點，跨越地域限制，累積多元學習經驗，培養面對不同環境的適應力與競爭力，實踐「跨越山海、跳島學習」的教育理念。

國立金門大學昨與國立中央大學簽訂交換生合作協議書，兩校簽約代表團隊合影。圖／金大提供

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