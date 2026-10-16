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諾獎得主亞基台大演講 AI時代走向「選擇科學」
2025年諾貝爾化學獎得主奧馬爾．亞基近日到台大演講指出，在AI時代的科研從「稀缺」走向「豐沛」，關鍵是從龐大的可能性中，辨識出真正值得投入的方向，走向「選擇科學」的思維。
美國化學家奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi，另譯：歐瑪．亞基）以網格化學研發一種新的合成方式生成材料，可應用在碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水等，於2024年獲得唐獎永續發展獎，2025年再與另外兩名科學家一同摘下諾貝爾化學獎。
台灣大學今天發布新聞稿，亞基10月15日獲邀到台灣大學演講，分享新材料科學如何結合AI，為氣候變遷、碳排放與水資源短缺等全球挑戰，開創新的解決途徑。
亞基提到，隨著AI、計算模型與自動化實驗技術日益成熟，科學家得以探索過去難以全面研究的大量材料結構與組合，科學研究正逐步從可能性有限的「稀缺時代」（Age of Scarcity），走向選項與資料高度豐沛的「豐沛時代」（Age of Abundance）。
在這樣的轉變下，亞基認為研究的關鍵不再只是能否創造新的材料，而是如何從龐大的可能性中，辨識真正值得投入的方向。他將這種以提出重要問題、評估不同可能性並選擇適當方案為核心的研究思維，稱為「選擇科學」（Selection Science）。
亞基強調，AI雖能協助研究者取得更多資訊、探索更多可能的答案，但科學研究仍需要清楚的問題意識與判斷力。當資料與研究選項不斷增加，如何選擇值得探索的問題，以及哪些研究方向最能回應人類與地球的需求，將是未來科學發展的重要課題。
亞基也談及台灣半導體產業所展現的「精準思維」，並以台積電的成功為例，肯定台灣的產業文化不只是追求速度，更重視精準，值得其他領域借鏡。
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