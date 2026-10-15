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創辦人禪寂22週年 華梵宣示邁向「覺之大學」

中央社／ 台北15日電

華梵大學創辦人曉雲導師禪寂22週年，校方今天舉辦紀念活動，校長李天任表示，將持續推動曉雲導師的「覺之教育」，邁向融合人文與科技、慈悲與智慧的「覺之大學」。

曉雲導師為佛教天台宗第45代祖師，79歲時創辦華梵大學，開啟佛教界投身高等教育的先河。今年禪寂22週年，有200多人匯集華梵大學，透過紀念活動和書畫展，一同緬懷曉雲導師。

華梵大學董事長悟觀法師表示，曉雲導師先知先覺，36年前就看到現今社會亟需科技與人文貫通，便將華梵的創校宗旨訂為「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」。悟觀法師並於紀念會上發表「靜與淨之自得自在」與「戲世圖生活筆記」兩本新書，鼓勵大眾透過自我省察，進而照耀自己與眾生。

李天任表示，華梵歷經少子化、人工智慧發展所帶來的教育轉型，能繼續存在的價值就是曉雲導師所推動的「覺之教育」。華梵正逐步走向一所融合人文與科技、慈悲與智慧、山林與社會、傳統與創新、知識與技術，以及認識自己、理解他人、回應世界的「覺之大學」。

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